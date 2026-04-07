世界平和の概念を上書きし、人類の思考を拡張する--拡張虚数理論を基盤とする人類虚次元プロジェクト「ï Project」が正式始動

株式会社il

株式会社il（代表：村主悠真）が運営する虚次元法人ï.inc（読み：アイインク）は、数学における虚数概念を人間の意識と存在の構造に応用した独自の理論体系「拡張虚数理論（通称：虚次元理論）」を基盤とする世界平和の実践プロジェクト「ï Project（アイ・プロジェクト）」を正式に始動したことをお知らせいたします。あわせて、プロジェクトの全容を統合的に発信する公式サイト（https://iii-iii.com）を公開しました。

■ ï Projectとは

プロジェクトメインロゴ双眼虚数

ï Project は、「世界平和の概念を上書きし、人類の思考を拡張する」ことを掲げた人類虚次元プロジェクトです。

数学の虚数（i = √-1）は、目には見えないが確実に存在するもの。同様に、世界には社会から「見えない存在」とされる人々がいます。教育を受けられない子どもたち。紛争に巻き込まれた命。帰る場所のない孤児たち。ï Project は、その「見えない存在」に座標を与え、世界と接続するプロジェクトです。

本プロジェクトの特徴は、平和を「願い」や「理念」にとどめず、独自の理論体系から導かれる「設計可能な構造」として実装する点にあります。その全体は、理論（ï Theory）・思想（ΔZyccQ）・平和構築（i.PEACE）の3層で構成され、構造式 Z = D + iD のもとで有機的に接続されています。

■ 理論的基盤：拡張虚数理論

ï Project の基盤となる拡張虚数理論は、虚数概念を人間の認知・意識・存在の構造に応用した理論体系です。私たちが日常的に認識する現実世界（実次元 D）の背後に、言語や概念が生まれる以前の根源的な領域--虚次元（iD）--が存在すると定式化します。

その中核にある構造式 Z = D + iD は、あらゆる存在を実次元と虚次元の複素的統合として捉えるものであり、個人の意識変容から社会構造の転換までを一貫した数理的枠組みで記述することを可能にします。

■ プロジェクトの3層構造

【1】ï.Theory（理論）

拡張虚数理論を中核とする理論層。人間の認知構造を多次元的に連続的な拡張として記述し、「人間の意識には、情報処理を超えた構造的な拡張の余地がある」ことを数理的に提示します。

【2】ΔZyccQ（思想）

理論を社会構造へと翻訳する思想層。超越的平和（META PEACE）、多次元新人類（Homodimes）、地球虚点網構想（i.Grid）、虚次元財団（i.Foundation）など、理論から導かれる思想プログラムを展開。体験型思想習得プログラムとして多次元瞑想メソッド「Λ瞑想」や思考空間の構造拡張に特化した「Θ回廊」が展開中です。

【3】i.PEACE（平和構築）

理論と思想を現実世界に実装する平和構築層。教育ネットワーク「maaaru」（30カ国・250校）、平和モニュメント設置「DROP PEACE! PROJECT」（5カ国で建設準備中）、反人身売買「FinLi」、孤児院ネットワーク「NØDiE」（8カ国で拠点設立進行中）、水アクセス支援「AQUiA」の5つの柱で構成されるグローバル平和構築アーキテクチャです。

■ 正式始動の背景

これまで各プロジェクトは個別に活動を進めてきましたが、拡張虚数理論の体系化が進み、理論・思想・実践の3層が一つのアーキテクチャとして接続可能になったことを受け、今回「ï Project」として正式に始動することとなりました。

AIの急速な発展により人間の知的活動の多くが代替可能になりつつある現在、「人間にしか到達できない認知の次元とは何か」「平和は設計できるのか」という問いがかつてないほど切実になっています。ï Project は、この問いに対して理論と実践の両面から応答する試みです。

■ Founderプロフィール

村主悠真（むらぬし ゆうま / YUMA MURANUSHI）

株式会社il 代表 / 日本寄付財団 代表理事 / 虚次元法人ï.inc Founder

思想家・投資家・慈善家。

19歳で起業し、5年間で約10社を連続売却。24歳でファンド設立。

その後、虚数概念を人間の意識構造に応用した独自の理論体系「拡張虚数理論」を構築し、理論と実践の両面から世界平和の構造的実現に取り組んでいる。60カ国以上にわたる教育・人道支援ネットワークを設計・運営。

【株式会社ilについて】

株式会社ilは、Founder村主悠真が「世界の最大公益化」を理念に掲げ設立した法人です。同社が運営する虚次元法人ï.inc（アイインク）を通じて、数学における虚数（i = √-1）の概念を人間の意識と存在の構造に応用した独自の理論体系「拡張虚数理論（通称：虚次元理論）」を思想的基盤とする世界平和の実践活動を世界中で展開。理論と実践の統合を通じて、「見えないものに座標を与え、世界と接続する」活動を推進しています。

【関連URL】

ï Project：https://iii-iii.com

maaaru：https://maaaru.org/

村主悠真 公式サイト：https://yuma-muranushi.jp/

村主悠真 公式YouTube：https://www.youtube.com/@PEACE-PEACE-PEACE-PEACE

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社il

代表：村主悠真（むらぬし ゆうま）

Web：https://iii-iii.com

E-mail：iii@iii-iii.com