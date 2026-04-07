就労移行支援・自立訓練事業所「SOCIALSQUARE西宮」がリニューアル！

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス



特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス（本部所在地：福島県いわき市、代表：北山剛）は、兵庫県西宮市で運営する障害福祉事業所「SOCIALSQUARE西宮」（そーしゃるすくえあ・にしのみや）をリニューアルオープンしました。

本リニューアルでは、事業所の軒先に地域に開かれた小さな公園「pocket park」を新設。憩いの場や交流の場として開放することで、まちと施設、施設と人をつなぐ新たな取り組みを開始しました。

■リニューアルの目的と背景

今回のリニューアルは、単なる事業所の刷新ではなく「地域で選ばれる事業所になるために、提供できる価値の幅を広げる」ことを目的としています。

事業所の見学に来られる方の多くは、就職や生活の相談だけでなく「社会の中での居場所」を探していると感じています。そこで私たちは、その想いを受け止められる場所、そして“ここを使いたい”と思ってもらえる場所をつくりたいと考えました。

また、SOCIALSQUARE西宮では、地域とのつながりを大切にしています。西宮という街が好きだからこそ、この場所をもっと多くの方に知っていただき、利用者の方だけでなく地域の方にも開かれた場所にしていきたいという思いがあります。

これまでの歩みは、これまでのチームが築いてきたものです。今回のリニューアルは、現チームがアイデアを出し合いながら次のステップへ進むための挑戦でもあります。これまでとは少し違う景色を目指し、チーム全員で新しい一歩を踏み出します。

■リニューアルの特徴

今回のリニューアルでは、事業所という枠を超え、地域の人も気軽に立ち寄れる空間づくりを目指しました。

福祉施設としての機能だけでなく、「地域とつながる場」としての価値を広げることを意識しています。

・福祉施設のイメージを変える空間デザイン

福祉施設という印象にとらわれない、おしゃれで開放的な空間デザインを取り入れました。

「福祉施設だから入りづらい」という心理的なハードルを感じさせない場所づくりを行っています。

また、不要な装飾や空間の再構成を行い、利用者が快適に過ごせる利用環境の整備も行いました。

・地域とつながる開かれた空間

テラスや入口付近のスペースを地域の方が利用できる空間として開放しています。仕切りやレイアウトを工夫することで、施設の内外がゆるやかにつながる空間を演出しています。

・街に開かれた小さな公園「pocket park」

1階軒下のスペースには、小さな公園「pocket park（ポケットパーク）」を設置しました。

マインクラフトのような芝生の一体感をイメージした空間で、地域の方が気軽に立ち寄れる憩いの場として開放しています。

「pocket park」では、誰でも自由に利用できる開かれた空間として、以下の取り組みを行っています。

・芝生や芝のイスを配置した開放的な空間

・ガチャガチャや屋台の設置

・「まちライブラリー」の図書を軒先に設置

・自由に座って休憩できるスペース

本を読んだり、ガチャガチャを楽しんだり、座って休んだりと、日常の延長で気軽に利用できる場となっています。

■今後の展望

ソーシャルスクエア西宮は、「地域の中で自分らしく生きる・働く」を支える拠点として、これからも進化を続けていきます。

今回のリニューアルを通して、利用者が社会とのつながりを感じながら成長できる場所であると同時に、地域の方々にも開かれた場としての役割を広げていきたいと考えています。

私たちはこの場所が、

・誰かにとっての「居場所」となり

・社会へ踏み出す「きっかけ」となり

・地域と人がつながる「場」となること

を目指しています。

これからも、地域の方々や関係機関とのつながりを大切にしながら、地域の中で必要とされ、選ばれる事業所づくりに取り組んでまいります。

担当者のコメント

SOCIALSQUARE西宮 サービス管理責任者 脇谷 茉実

今回のリニューアルでは、地域の方々が気軽に立ち寄れる場所をつくりたいという想いから「pocket park」を設置しました。

福祉事業所という枠にとらわれず、日常の中で自然に関わりが生まれる場所として、多くの方に利用していただければと考えています。

今後も地域に開かれた拠点として、人と人がつながるきっかけをつくっていきたいと思います。

SOCIALSQUARE西宮

西宮店はSOCIALSQUAREの2拠点目として2017年4月にオープンしました。

ご利用メンバーのみなさまが、のばしたいことや好きなことに取り組める「セレクトワーク」の時間を中心に、ひとりひとりのニーズに合わせた就労移行支援・自立訓練（生活訓練）をご提供いたします。顔が見える距離だからこそできる、ひとりひとりとのコミュニケーションを大切にしています。

ソーシャルスクエア西宮（にしのみや）

〒662-0857 兵庫県西宮市中前田町1-27 ラビットビル 1F・3F(https://maps.app.goo.gl/yZLqK6ZfHP6deK2d8)

阪神西宮駅、JR西宮駅より徒歩10分

電話番号：090-8377-4839（営業時間 月～金 8:30～17:30）

メール：ss_nishinomiya@sdws.jp

https://socialsquare.life/square_list/02-nishinomiya/

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークスについて

ソーシャルデザインワークスは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え方や生き方・働き方を尊重し、応援しあう文化を大切にしています。

20年後の未来・社会を見据え、人・街・文化に対する社会貢献活動を全国各地で展開し、諦めずに行動し続けることが地域の人たちの勇気となり、多くの人の人生の豊かさにつながる社会の実現を目指しています。

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開し、就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、就労定着支援サービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

NPO法人ソーシャルデザインワークス 広報担当 渡辺

Email：pr@sdws.jp

【企業概要】

NPO法人ソーシャルデザインワークス

設立：2017年1月

所在地：福島県いわき市内郷内町水之出17

代表理事CEO：北山剛