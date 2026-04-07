【無料シャトルバスあり！】最大152名・貸切OK「BBQ DAYS」が2026年4月18日（土）に市川コルトンプラザにオープン！　幹事無料や学生向けキャンペーンも実施中

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） 市川コルトンプラザ」が、2026年4月18日（土）より今期の営業を開始開始します！

◆手ぶらで楽しむ駅前BBQスポットが今年もオープン！

千葉県市川市 JR本八幡駅から無料シャトルバスでアクセス可能！

最大152名まで収容可能な開放的な空間は、

「春の歓送迎会や学生サークルの新歓コンパ」などの団体利用にぴったりのスポットです。

◆忙しい幹事様も安心！「手ぶら」で仕事帰りにそのままBBQ歓送迎会

異動や就職で忙しい春のシーズン。当施設では機材や炭の準備・片付けは一切不要です。精肉店直送のこだわり肉の食材セットもご用意しているため、仕事帰りにそのまま立ち寄り、本格的なBBQを手軽に楽しめます。

◆◆学生サークルやゼミの打ち上げに！学割プランでコスパ抜群

大人数での団体利用、貸切利用のご相談も承っております 。

限定学割！ 手ぶらプラン(ソフドリ飲み放題)

歓送コンパに！イベント打ち上げに！超お得なプランが3,500円でご利用可能！

[プラン詳細]

塩だれポーク、鶏モモレモンペッパー

、焼きそば麺、マシュマロ、枝豆（肉重量目安約300g）

➕🥤ソフトドリンク飲み放題

➕ 大人利用料(火おこし/席代/BBQ機材/調味料等)

学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランもおすすめです！

お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能で

す 。

○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ichikawa/reserve)

◆【幹事様応援！】手ぶら歓送迎会プランをご用意！

歓送迎会や新歓に嬉しい特典をご用意しました。

準備はプロに任せて、貴方は乾杯の音頭をとり、面倒な荷運びは無しにして、店舗で全て解決！

食材セット＋飲み放題の団体予約で、

＜選べる特典2種類！＞

🍾乾杯用スパークリングワイン1本プレゼント！

💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！

○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ichikawa/reserve)

施設概要

○所在地：〒272-0015 千葉県市川市鬼高1丁目1－1 ニッケコルトンプラザ 屋上

○アクセス：JR本八幡駅から無料シャトルバス利用

＊１階＜黄色ゾーン＞のエレベーターから屋上直通

○収容人数：最大152名

○営業期間：2026年4月18日（土）～10月18日（日）

営業時間

○平日：

第1部 11:00～16:00 （3時間制,延長30分550円）

第2部 17:00～22:00（3時間制,延長30分550円）

○土日祝：

第1部 10:30～13:30

第2部 14:30～17:30

第3部 18:30～22:00（3時間制,延長30分550円）

基本利用料金

○利用プラン一例 (全日)

・エコノミーセット（オール飲み放題＆利用料込み） 4,900円

・スタンダードセット（オール飲み放題＆利用料込み） 5,600円

・プレミアムセット（オール飲み放題＆利用料込み） 7,500円

※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります

○【セット内容一例】エコミノーセットの場合

・塩だれポーク

・鶏モモレモンペッパー

・フランクフルト

・焼きおにぎり

・枝豆

※1人当り肉重量目安：約380g

「BBQ DAYS市川コルトンプラザ」の魅力

1．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要

2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる

3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供

4．開放的な空間！ 市川の街並みを眺めながらBBQ

5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能

BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう

明るく親しみやすいスタッフが揃う

「BBQ DAYS 市川コルトンプラザ」で、

この春、気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？

予約／詳細／お問い合わせ

○公式サイト：https://bbqdays-ichikawa.com

○電話番号：050-1724-0988 ※ご利用は事前予約制です

#BBQ DAYS 総合HP

https://bbqdays.jp/

＃BBQ DAYS Instagram

https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)

#BBQ DAYS 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA



