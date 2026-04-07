第3回 東芝ブレイブルーパス東京 ビジネス交流会

株式会社BeFree

本イベントは、スポーツを起点とした企業間の交流促進と、新たなビジネス創出機会の提供を目的としています。過去2回の開催で大変好評をいただいたことを受け、今回はリーグ戦終盤の重要な一戦である「第16節 横浜キヤノンイーグルス戦」に合わせて開催いたします。

■ イベントコンセプト：スポーツの力でビジネスを加速

東芝ブレイブルーパス東京が持つ情熱、戦略性、チームワークといった要素を触媒とし、異業種間の交流を活性化させ、新たなビジネスの種を発見・育成する場を提供します。今回は秩父宮ラグビー場からほど近い会場にて、皆様と熱気を共有しながら選手・スタッフを後押しする決起の場としても位置づけています。

■ 参加メリット：質の高いネットワーキングと特別な体験

単なる名刺交換に留まらない、多面的な価値を提供します。

ビジネスネットワーキング:

業種の垣根を越え、自然な形で新たなビジネスの輪が広がる交流時間を確保します。

参画企業によるプレゼンテーション:

株式会社ゴールドウイン様、株式会社Yeny様、TANPAC株式会社様によるプレゼンテーションを予定しており、具体的な事業連携のヒントを得られます。

選手との交流:

選手による挨拶や交流を通じて、チームとの一体感を醸成します。

ラグビー公式戦観戦:

参加費には、同日午後に秩父宮ラグビー場で行われる「東芝ブレイブルーパス東京 vs 横浜キヤノンイーグルス」の観戦チケットが含まれています。

■ 株式会社BeFree 代表取締役 皆川 祐輝 コメント

「第1回、第2回での成功体験に基づき、この度第3回を開催できることを大変嬉しく思います。スポーツという共通項を通じて生まれる活発な交流は、具体的なビジネスチャンスや新たな視点を得る一助となると確信しております。我々のミッションである『関わる人の未来を明るく照らす』ことを体現する場として、最高の体験を提供できるよう全力で準備を進めてまいります。」

■ イベント開催概要

日時:

2026年4月25日（土） 11:00開始（10:30受付開始） / 13:00閉会予定

場所:

株式会社ゴールドウイン本社 1F（秩父宮ラグビー場より徒歩10分）

住所:

〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

プログラム:

・チーム関係者によるご挨拶

・プレゼンテーション（ゴールドウイン様 / Yeny様 / TANPAC様 予定）

・ご歓談（ビジネス交流）

・選手挨拶

・第16節 対横浜キヤノンイーグルス戦 観戦（14:30キックオフ）

参加費（税別）:

1名様：18,000円 2名様：30,000円

お申し込みURL:

https://bravelupusfes.com

お申込期限:

2026年4月20日

■ 主催・運営

主催: 東芝ブレイブルーパス東京株式会社

企画・運営主導: 株式会社BeFree

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BeFree 営業支援事業部（担当：庄田）

電話番号：080-6679-2126 Email：a.shouda@befree-inc.com

■ 東芝ブレイブルーパス東京について

1948年創部。ジャパンラグビー リーグワン DIVISION 1所属。東京都府中市、調布市、三鷹市をホストエリアとする。チーム名はギリシャ語の「狼座（LUPUS）」に由来し、「猛勇狼士」のスローガンのもと、勝利への情熱と地域・社会への貢献を追求している。全国社会人大会、日本選手権、トップリーグ（現リーグワン）など、数々の国内主要タイトル獲得歴を誇る日本ラグビー界屈指の強豪チーム。

・チーム名：東芝ブレイブルーパス東京

・公式サイト：https://www.bravelupus.com/



■ 株式会社BeFreeについて

株式会社BeFreeは、「関わる人の未来を明るく照らす」をミッションに掲げ、BtoB営業支援「Be Sales」、営業特化型人材紹介「セールス天職」、飲食事業「Bar Bink's」等を多角的に展開しています。

2021年11月の設立以来、クライアント企業の営業・マーケティング課題に対し、戦略策定から実行、分析、改善までを一気通貫で支援し、再現性のある成長の実現にコミットしています。「人」と「挑戦」に価値を置き、クライアントの目標達成に向けて伴走するフルコミット型のサービスを提供します。

・会社名：株式会社BeFree

・所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番3-8-4麻布K'sビル4階

・代表者：代表取締役 皆川 祐輝

・設立：2021年11月

・事業内容：営業支援事業、人材紹介事業、飲食事業

・URL：https://befree-inc.com