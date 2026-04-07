シングルマザー支援の新たな一歩を踏み出す。デジタルスキル研修「サリエモデル」開講式を開催
報道関係者各位
2026年4月吉日
特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
平素より当法人の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、シングルマザーの就労・キャリア形成を支援する新たな学びの場として、デジタルスキル研修「サリエモデル」を開講いたします。
つきましては、以下の通り開講式を開催いたしますので、ぜひご取材いただけますようご案内申し上げます。
■ 開講式 概要
日時：2026年4月18日（土） 10:00～11:00
会場：IPU・環太平洋大学 岡山駅前グローバルキャンパス1階
対象：報道関係者、協力企業、支援団体、受講生
主催：特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
■ 当日のプログラム（予定）
1. 開講挨拶
2. プログラム概要説明
3. 協力企業・支援団体の紹介
4. 記念撮影
5.オリエンテーション
■ 本プログラムについて
本研修は、基本的なデジタルスキルの習得に加え、「デジタル実務コース」と「エステティシャン養成コース」の2コースに分かれ、就労につながる実務を提供する内容となっています。加えて、ライフスキルやキャリアコンサルティングなど、社会で役立つ講座や面談を通じた伴走支援を行い、17名のシングルマザーの皆様と共に未来を切り開いてまいります。
また、岡山の企業による会社説明会も実施予定で、約10ヶ月間を通じて、実務に役立つスキルを身に付け、シングルマザーの安定した就労と自立を支援することを目的としています。
サリエ（Sallier）”はフランス語で「結ぶ・つなぐ」という意味があります。
ひとりで抱え込まなくていい。誰かとつながることで、もう一度立ち上がれる。
そんな願いを込めて名づけました。
サリエハウスHP
https://sarie-okayamabs.org/
※本事業は休眠預金を活用した事業です。
指定活用団体：一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA）
資金分配団体：一般社団法人 グラミン日本
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■ 取材申込方法
以下の内容をメールにてご連絡ください。
・貴社名
・担当者名
・当日の参加人数
・個別取材の希望有無
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■ お問い合わせ・申込先
特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット
担当：柚木幸子
メール：info@okayamabs.org
TEL：086-206-2700
WEB：https://okayamabs.org/