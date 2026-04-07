シングルマザー支援の新たな一歩を踏み出す。デジタルスキル研修「サリエモデル」開講式を開催

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

報道関係者各位

2026年4月吉日

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

平素より当法人の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、シングルマザーの就労・キャリア形成を支援する新たな学びの場として、デジタルスキル研修「サリエモデル」を開講いたします。

つきましては、以下の通り開講式を開催いたしますので、ぜひご取材いただけますようご案内申し上げます。

■ 開講式 概要

日時：2026年4月18日（土） 10:00～11:00

会場：IPU・環太平洋大学 岡山駅前グローバルキャンパス1階

対象：報道関係者、協力企業、支援団体、受講生

主催：特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

■ 当日のプログラム（予定）

1. 開講挨拶

2. プログラム概要説明

3. 協力企業・支援団体の紹介

4. 記念撮影

5.オリエンテーション

■ 本プログラムについて

本研修は、基本的なデジタルスキルの習得に加え、「デジタル実務コース」と「エステティシャン養成コース」の2コースに分かれ、就労につながる実務を提供する内容となっています。加えて、ライフスキルやキャリアコンサルティングなど、社会で役立つ講座や面談を通じた伴走支援を行い、17名のシングルマザーの皆様と共に未来を切り開いてまいります。

また、岡山の企業による会社説明会も実施予定で、約10ヶ月間を通じて、実務に役立つスキルを身に付け、シングルマザーの安定した就労と自立を支援することを目的としています。

サリエ（Sallier）”はフランス語で「結ぶ・つなぐ」という意味があります。

ひとりで抱え込まなくていい。誰かとつながることで、もう一度立ち上がれる。

そんな願いを込めて名づけました。

サリエハウスHP

https://sarie-okayamabs.org/

※本事業は休眠預金を活用した事業です。

指定活用団体：一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA）

資金分配団体：一般社団法人 グラミン日本

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■ 取材申込方法

以下の内容をメールにてご連絡ください。

・貴社名

・担当者名

・当日の参加人数

・個別取材の希望有無

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■ お問い合わせ・申込先

特定非営利活動法人オカヤマビューティサミット

担当：柚木幸子

メール：info@okayamabs.org

TEL：086-206-2700

WEB：https://okayamabs.org/