【紀ノ国屋】かわいすぎる！「Suicaのペンギン ビッグトート」 3種類が新登場！

株式会社紀ノ國屋

大人気！ Suicaのペンギンと紀ノ国屋とのコラボトートバッグが新登場します。キュートなSuicaのペンギンと紀ノ国屋ロゴの刺繍が目を引く、特別感のあるキャンバストートです。柔らかな生地に外ポケットを備え、収納力も抜群。お買い物からレジャー、旅行まで幅広く活躍します。

公式オンラインストアでは4月8日（水）より、店舗では4月9日（木）より発売予定。

大きめサイズで、たっぷり収納

大きめサイズで、かさばる荷物もしっかり収まります。お買い物からレジャー、旅行まで幅広いシーンで活躍（タテ約37cm／ヨコ約56cm／マチ約12cm）。

また、柔らかなキャンバス生地を使用しているため、荷物を入れても体になじみやすく、肩掛けでも快適に持ち運べます。

Suicaのペンギン ビッグトート パン

Suicaのペンギン ビッグトート いちごさっと使える外ポケット付き

外ポケットを備えているので、スマートフォンやお財布などの小物をすっきり収納できます。さっと取り出したいアイテムの収納に便利で、日常使いにも最適です。

シンプルなデザインのトートバッグなので、コーディネートを選ばず幅広いシーンで使いやすいのも魅力です。

バリエーションは3種。ペンギンの刺繍がキュート

長年親しまれてきたSuicaのペンギンは、2027年3月末でイメージキャラクターを卒業する予定。いつものお出かけに寄り添ってくれた存在との思い出とともに、今手に入れておきたい特別なアイテムです。

Suicaのペンギン ビッグトート パン刺繍部分 Suicaのペンギン ビッグトート パンSuicaのペンギン ビッグトート いちご刺繍部分 Suicaのペンギン ビッグトート いちごSuicaのペンギン ビッグトート さかな刺繍部分 Suicaのペンギン ビッグトート さかな

《商品概要》

■商品名：Suicaのペンギン ビッグトート

■カラー：パン、いちご、さかな

■販売価格：各\4,180（税込）

■サイズ：タテ約37cm／ヨコ約56cm／マチ約12cm

■その他サイズ：ハンドル長さ 約49cm

■素 材：綿100％

オンラインストアでの購入はこちら

Suicaのペンギン ビッグトート

パン ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320044251

いちご：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320044244

さかな：https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320044237

販売店舗

グランスタ丸の内店、グランスタ店（八重洲北口改札内）、大丸東京店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート上野店

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ

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■紀ノ国屋公式オンラインストア

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