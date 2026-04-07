【グットリで開催】フジドリームエアラインズ利用のタイムセール！航空券＋宿泊のセット予約で、国内旅行がさらにお得に。

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、2026年4月9日より、「フジドリームエアラインズ（FDA）利用のタイムセール」の追加販売を開始いたします。気候の良い5・6月出発分の航空券＋宿泊セット予約で、初夏の国内旅行がさらにお得にご利用いただけます。

■ 特設ページ公開の背景：狙い目は「5月・6月」の初夏旅行！

ゴールデンウィーク明けから梅雨入り前、そして初夏にあたる5月・6月は、気候が穏やかで過ごしやすく、国内旅行に非常に人気のシーズンです。また、大型連休の混雑を避けてゆったりと旅行を楽しみたいというニーズも高まっています。 当社では、この最適なシーズンに多くのお客様へ「お得で快適な空の旅」をお届けするため、FDAのタイムセールに連動した『ダイナミックエクスプレス』の特設ページを開設いたしました。

■ 「第21弾FDAタイムセール！ダイナミックエクスプレス」の3つの魅力

■ タイムセール概要・ご予約方法

- 期間限定！タイムセールでお得にフライト FDA（フジドリームエアラインズ）を利用した、通常よりも大幅にお得な価格で旅行が可能です。地方と地方を結ぶFDAならではの魅力的な路線をお楽しみいただけます。- 「航空券＋宿泊」がセットで予約ラクラク 『ダイナミックエクスプレス』は、FDAの航空券と、当社が厳選した宿泊施設を自由に組み合わせて作れるパッケージプランです。別々に手配する手間が省けるだけでなく、セットならではの特別価格が適用されるため、コストパフォーマンスも抜群です。- 5・6月のご予約に完全対応！ 本特集ページでは、タイムセール対象となる5月7日～6月30日搭乗分のご予約をスムーズに行っていただけます。人気の週末や直行便は早期の売り切れが予想されるため、お早めのご予約をおすすめしております。[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/11_1_2647b34b3225b9c449c306105ad1926d.jpg?v=202604071051 ]

※タイムセール用の座席数には限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

■ オンライン予約が不安な方も安心のサポート体制

「予約画面が進まない」「サイトの操作方法がわからない」など、万が一ご予約の際にお困りのことがございましたら、当社カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。 途中で諦めてしまう前に、専任スタッフがお客様のご予約をしっかりとサポートさせていただきます。また、サイトに関するご要望やご不明点等も随時受け付けております。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）