一棟貸し予約サイトTABILMOが、施設オーナー向けパートナーシップ連携プログラムを開始

株式会社タビルモ

貸別荘・コテージ・民泊の一棟貸し専門予約サイト「TABILMO（タビルモ(https://tabilmo.con)）」を運営する株式会社タビルモ（東京都渋谷区、代表取締役：鵜山康宏）は、施設オーナー様の運営課題の解決を目的としたパートナーシップ連携プログラムを開始します。



本プログラムは、オーナー様にとって有益なサービス・ツールを提供する企業様と順次連携し、TABILMOを通じての導入機会を提供していくものです。その第1弾として、民泊向けスマートロック「LINKEY(https://www.linkey-lock.com/)」を展開する株式会社ユーエムイーとパートナーシップを締結しました。

◯ 背景・目的

近年、民泊・貸別荘市場は増加傾向にある一方、施設オーナー様には「チェックイン対応の負担」「鍵管理のトラブル」など、運営上の課題が多く残されている状態です。



TABILMOは、全国の貸別荘・コテージ・ヴィラ・民泊施設を一棟貸しで予約できるOTAとして、施設オーナー様と宿泊ゲストをつなぐプラットフォームを運営しています。予約集客の支援だけでなく、オーナー様が「安心して施設運営を続けられる環境」を整えることが、業界全体の活性化につながると考えています。



こうした考えのもと、TABILMOは施設オーナーの運営課題を解決する優れたサービスを持つ企業との協業を推進するパートナーシップ連携プログラムを開始します。その第1弾として、民泊・簡易宿所市場で高い実績をもつスマートロック「LINKEY」を展開する株式会社ユーエムイーとのパートナーシップを締結しました。

◯ アライアンス第1弾：相互優待キャンペーン概要

◯ 本アライアンスで期待される効果

◯ 今後の展望

１. TABILMOを通じてLINKEYを申し込むオーナー向け特典[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69314/table/49_1_2290a6ce3d74e04d8fd2a4bd5c99bdf2.jpg?v=202604071051 ]２. LINKEYを通じてTABILMOに施設掲載するオーナー向け特典[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69314/table/49_2_0820700b8812f76857669737237b5e52.jpg?v=202604071051 ]パートナーシップ詳細を確認 :https://tabilmo.com/tips/partner-linkey/［TABILMOの詳細ページへ飛びます］- 施設オーナーの運営効率向上：スマートロック導入によるチェックイン対応の自動化・無人化を実現- 宿泊ゲストの体験向上：セルフチェックインによるスムーズな入室で、満足度の高い滞在体験を提供- 民泊や一棟貸し業界のさらなる活性化：便利なテクノロジーとOTAの連携により、業界全体の成長を後押し

TABILMOは今後も、施設オーナーの収益性・運営効率の向上に貢献できるサービスとのパートナーシップを積極的に拡大していきます。予約集客から施設運営まで、オーナー様が安心して事業を続けられる環境を整え、業界全体の活性化に貢献できるよう、引き続き連携を深めてまいります。

◯LINKEYシリーズとは

LINKEYシリーズは、株式会社ユーエムイーが提供するスマートロックです。「LINKEY Plus」「LINKEY Pro」の2製品を展開しており、暗証番号等による遠隔解錠機能を備えています。

また予約システムとのAPI連携により、無人チェックインを可能にし、宿泊施設の運営効率化と人手不足の解消に貢献します。

◯TABILMO（タビルモ）とは

TABILMO（タビルモ）は、コテージ・貸別荘・民泊などの一棟貸し専門の予約サイトです。「ペット化」「サウナ付き」といった大手サイトでは埋もれがちな細かい条件検索のほか、複数家族や合宿などの大人数予約に強みを持ち、施設の個性を活かした集客が可能です。

＜会社概要＞

■株式会社タビルモ

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F

代表者：鵜山康宏

設立年：2016年4月28日

事業内容：一棟貸し予約サイトTABILMOの運営

URL：https://tabilmo.com/

■株式会社ユーエムイー

代表取締役社長：内野雅和

所在地：東京都港区芝浦3-13-3 芝浦SECビル3F

設立：2006年12月4日

事業内容：不動産管理向けIoT製品・サービスの開発・提供

URL：https://www.ume-hikari.net/

＜お問い合わせ先＞

■株式会社タビルモ

TEL：050-1754-5648

メールアドレス：info@tabilmo.com

■株式会社ユーエムイー

TEL：03-5419-3600（代表）

メールアドレス：info@ume-group.co.jp