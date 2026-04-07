【星のや軽井沢】標高1,000mの避暑地で「森の香りを味わう」驚きの涼体験。白樺の樹液や木々の香りを凝縮した2種のかき氷を、夜の「棚田Barラウンジ」にて提供

星野リゾート軽井沢白樺かき氷・軽井沢香木かき氷

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、2026年7月1日～8月31日の期間、施設を象徴するランドスケープ「棚田ラウンジ」を夏の夜限定でBarへと設え、「森の香りを味わう」をコンセプトにした2種類のかき氷を提供します。モミやカラマツなどの木々を蒸留した「香木シロップ」で味わう一品に加え、今年は白樺から着想を得た「軽井沢白樺かき氷」が新たに登場。涼やかな風が吹き抜ける、夜の棚田Barラウンジで、木々の香りを纏ったかき氷を味わいながら、時間を忘れゆったりと夏の夜を過ごせます。

背景

浅間山麓の豊かな自然に囲まれた「星のや軽井沢」には、施設を象徴するランドスケープ「棚田」があります。谷の集落の原風景ともいえるこの場所は、滞在者が四季や一日の移ろいを感じながら過ごす憩いの場です。浅間山麓の清流が幾重にも流れ落ちる棚田は、夏でも水辺特有のひんやりとした冷気に包まれ、天然の涼を享受できる特別な空間となります。この涼やかな情景を最大限に堪能してほしいという想いから、夏の夜限定で「棚田Barラウンジ」を開催します。提供するかき氷は、森そのものを味わう体験として開発。軽井沢の森林から着想を得た樹木を素材に選び、棚田に響く水の音、森を抜ける涼風とともに、五感すべてで軽井沢の自然に没入できるひとときを提案します。

特徴1 唯一無二の"食べる森林浴”、7種の木々を使った「軽井沢香木かき氷」軽井沢香木かき氷

「森の香りを味わう」をコンセプトにした新感覚のかき氷です。モミ、アカマツ、カラマツ、アブラチャン、ヒノキの五種の木々を蒸留しブレンドした「香木シロップ」に、当施設のカツラの落ち葉を香り付けした「落ち葉酒」、アロマの香りが特徴の黒文字のシロップなど、軽井沢ならではの素材をふんだんに使用しています。口に含むと、森の香りが広がり、まるで森林の中で深呼吸をしているかのような感覚を味わえます。

特徴2 白樺の香りとジンの芳醇な余韻が重なる真っ白な「軽井沢白樺かき氷」NEW軽井沢白樺かき氷

軽井沢に自生する白樺の凛とした姿に着想を得た一品です。使用するのは、雪解け時期の約一ヶ月間しか採取できないと言われる「白樺樹液」。透明感と森の息吹を感じるほのかな甘みが特徴です。 この樹液を用いた特製シロップに、艶やかな白樺ゼリーと、中には軽やかな口当たりのムースを忍ばせました。仕上げに添えるのは、白樺の樹液と枝葉を蒸留した白樺ジンの特製アイスクリーム。樹液の優しい甘みと、ジンの芳醇な香りが重なり、洗練された大人のかき氷です。

特徴3 水と緑に囲まれた、癒やしの絶景空間「棚田Barラウンジ」夜は「棚田Barラウンジ」として開催ペアリングにシングルモルト駒ヶ岳・黒澤白樺ジンを提供

施設を象徴するランドスケープ「棚田」が、夏の夜限定で「棚田Barラウンジ」へと姿を変えます。全28席からは、移ろいゆく棚田の景色を異なる角度から臨むことができます。夜の帳が下りると、日中とは打って変わり、流れる水の音と陰影礼賛に基づいた柔らかな灯りが織りなす幻想的な空間へ。ここでは、それぞれのかき氷に合わせて信州ならではの蒸留酒をペアリングとして用意します。水と緑に囲まれた空間で、避暑地ならではの優雅な夏の夜を過ごせます。

「棚田Barラウンジ」概要

期間 ：2026年7月1日～8月31日

時間 ：20:00～22:00

料金 ：かき氷各2,700円（税・サービス料込み）

お飲み物：「軽井沢香木かき氷」「軽井沢白樺かき氷」ペアリング各種1000円

クラフトビール・カクテル・ノンアルコールドリンク各700円～（税・サービス料込み）

定員 ：28名

対象 ：星のや軽井沢宿泊者

備考 ：仕入れ状況により、内容や食材が一部変更になる場合があります。

■星のや軽井沢

谷の集落に滞在する。離れの客室は水辺を囲み、テラスからは季節のうつろいが感じられます。

「軽井沢野鳥の森」に面した豊かな自然環境にて、休息の時間を満喫できる滞在型の宿泊施設です。

星のや軽井沢・施設全景

所在地 ：〒389‐0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050‐3134‐8091（星のや総合予約）

客室数 ：77室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅より車で約15分、碓氷軽井沢ICより車で約40分

しなの鉄道・中軽井沢駅から専用シャトルバスあり

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星

のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、

出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人々を日々の時間の流れ

から解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL : https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9FdRlgMAf-Y ]