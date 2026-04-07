TVアニメ「拷問バイトくんの日常」のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディング場面写アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「拷問バイトくんの日常」の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「拷問バイトくんの日常」の商品の受注を4月2日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

セロ、シウ、ミケ、ヒューの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写アクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）69×53mm 台座：（約）直径45mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルカード

セロ、シウ、ミケ、ヒューの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「セロ&シウ 場面写アクリルカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングAni-Frame

セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエのイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「セロ&シウ Ani-Frame 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼グリッター缶バッジ3個セット

※画像は「セロ グリッター缶バッジ3個セット」を使用しております。

セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエのイラストをグリッター加工を施した缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,815(税込)

種類 ：全6種（セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエ）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼B8硬質カードケース

※画像は「セロ B8硬質カードケース」を使用しております。

セロ、シウ、ミケ、ヒューのイラストをキャラクターカラーに合わせたケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全4種（セロ、シウ、ミケ、ヒュー）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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