HashPort、Web3カンファレンス「TEAMZ SUMMIT」にて「HashPort Stablecoin Cafe」を出展しステーブルコイン決済体験を提供

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博、以下「HashPort」）は、2026年4月7日～8日に開催されるWeb3カンファレンス「TEAMZ SUMMIT」において、カフェ形式の体験スペース「HashPort Stablecoin Cafe」を出展し、HashPort Walletを活用したステーブルコイン決済の実証実験を実施することをお知らせいたします。

■取り組み概要

本取り組みでは、会場内に「HashPort Stablecoin Cafe」を出展し、コーヒー提供を起点に来場者どうしの自然なコミュニケーションを創出するとともに、HashPort Walletを用いたステーブルコイン決済体験を提供します。

カンファレンスにおいては、短時間のブース接触にとどまりがちな来場者との関係構築を、カフェというリラックスした空間を通じて拡張し、より深いコミュニケーションとプロダクト体験の機会を創出します。

■提供内容

HashPort Stablecoin Cafeでは以下の内容を提供予定です。

- コーヒー・紅茶の提供- ステーブルコイン決済体験（JPYC / USDC）- ステーブルコイン決済利用者へのオリジナルSBT配布

来場者は、HashPort Walletをはじめとする対応ウォレットを利用し、ステーブルコインによる決済を行うことで、コーヒー等のドリンクを購入することができます。

なお、利用ウォレットに応じて以下の料金体系となります。

- HashPort Walletユーザー：150 JPYC または 1 USDC- その他ウォレットユーザー：600 JPYC または 4 USDC

また、HashPort Walletで決済を行ったユーザーには、HashPortオリジナルのSBT（Soulbound Token）を付与します。

本SBTは、単なる来場記念にとどまらず、決済と連動した利用履歴の可視化や顧客データの蓄積を可能とし、今後のマーケティング施策の高度化や再来店促進、継続的な関係構築への活用を見据えたものです。

■本取り組みの目的

本取り組みは、以下の目的のもと実施されます。

- 新しい決済体験の提供来場者がHashPort Walletを通じてステーブルコイン決済を体験することで、Web3における新しいユーザー体験の理解を促進します。- ネットワーキング機会の創出カフェ形式の空間を通じて、VIP・スピーカー・来場者との自然な接点を創出し、関係構築の起点をつくります。- ブランドプレゼンスの向上会場内に「HashPort Stablecoin Cafe」という体験型スペースを設置することで、Web3インフラ企業としての存在感を高め、来場者の記憶に残る体験を提供します。- SBTを活用したデータ取得と関係構築の検証ステーブルコイン決済とSBT付与を組み合わせることで、来場者の利用データを取得し、マーケティング施策の高度化や再来店促進、継続的な関係構築の可能性を検証します。

■今後の展開

HashPortは本取り組みを通じて、Web3決済の実用性およびユーザー体験の検証を進めるとともに、決済とデータ活用を組み合わせた新たなマーケティングモデルの構築を目指します。

今後は、イベントでの取り組みを起点に、実店舗や他業界への展開も視野に入れながら、ブロックチェーン技術の社会実装を推進してまいります。

■TEAMZ SUMMITについて

「TEAMZ SUMMIT」は、日本で開催されるWeb3およびAIに特化した主要カンファレンスであり、国内外の業界リーダー、投資家、企業、スタートアップなどが一堂に会する国際的なイベントです。

2026年は東京・八芳園にて開催され、日本庭園や歴史的建築といった伝統的な空間の中で、最先端技術と文化が融合した体験が提供されます。

本イベントでは、展示エリアやキーノート、パネルディスカッションに加え、Web3・AIソリューションとのインタラクション、ネットワーキング、サイドイベントなど多様なプログラムが展開されます。

また、開発者、ビジネスリーダー、投資家、スタートアップ、研究者、規制当局、メディアなど幅広い層が参加し、新たなビジネス機会の創出やプロジェクト連携を促進する場としても位置づけられています。

■HashPort Walletについての詳細はこちら

公式サイトURL：https://wallet.hashport.com/

■HashPortについて

HashPortは「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーとして事業を展開。国内の多くの金融機関・事業会社・公共機関に対してブロックチェーンウォレットをはじめとするブロックチェーンプロダクトの開発サービスを提供しております。

■お問い合わせ

- 代表取締役CEO：吉田 世博- 本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布三丁目20番1号 Daiwa麻布テラス5F- 設立：2018年7月13日- URL：https://hashport.io/

本リリースについてのお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

- 株式会社HashPort PR担当- E-mail: pr@hashport.io