都内区役所HPに当社バナー広告を掲載＆港区役所封筒にも弊社公式キャラクターを起用！

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、取締役代表：宮地博明）は、都内5区の各区役所ホームページ（大田区・品川区・世田谷区・中央区・文京区）において、弊社サイトのバナー広告が掲載されるとともに、港区役所で配布される封筒に弊社公式キャラクター「麻紀百合」が採用されました。

■区役所HPバナー広告掲載について

今回の取り組みでは、地域に密着した情報発信の一環として、大田区・品川区・世田谷区・中央区・文京区の区役所ホームページに弊社公式サイトのバナー広告が掲載開始いたしました。

各区役所ホームページは日々多くの区民の方が利用される公共性の高い媒体であり、住まい・不動産に関する情報を必要とする方々へ、より身近に弊社サービスを知っていただく機会となります。

弊社では、不動産に関する知識や最新情報を分かりやすく発信することで、オーナー様・購入検討者様・相続や資産活用をご検討中の方々が安心してご相談できる環境づくりを目指しています。今回の掲載を通じて、地域の皆さまにとって信頼できる情報源としての役割をさらに強化してまいります。

■港区役所封筒への公式キャラクター起用について

港区役所に設置されている封筒に、弊社公式キャラクター「麻紀百合」が起用されました。麻紀百合は、「不動産をもっと身近に、わかりやすく」をコンセプトに誕生したキャラクターで、難しく感じられがちな不動産や相続の話題を親しみやすく伝える役割を担っています。

行政窓口で手に取っていただく封筒を通じて、多くの方にマーキュリーの取り組みや情報発信を知っていただくとともに、地域に寄り添う企業としての姿勢を発信してまいります。

■今後の展望

マーキュリーはこれからも、地域社会との連携を大切にしながら、不動産に関する正確で有益な情報を発信し続けて、オーナー様やご家族の皆さまが安心して資産や住まいについて相談できるパートナーとして、より一層サービス向上に努めてまいります。

今後も、オウンドメディアや各種セミナー、相談会などを通じて、不動産をより身近に感じていただける機会を創出してまいります。

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商号：株式会社マーキュリー

本社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設立：2004年12月

代表者：代表取締役 宮地 博明

資本金：3000万円

事業内容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/



【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

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