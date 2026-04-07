EC一元管理システム「GoQSystem」、楽天市場の「ソーシャルギフト」に対応開始

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」は、楽天市場が提供する「ソーシャルギフト」機能との連携を開始いたしました。

本対応により、SNSやメールを通じて住所を知らない相手にも商品を贈れる「ソーシャルギフト」の受注管理を、通常の注文と同様に自動化することが可能になります。特にギフト特有の「贈り主の個人情報保護（マスク処理）」や「ステータス管理」をシステム化することで、店舗のオペレーション負荷を軽減し、拡大するカジュアルギフト需要の確実な取り込みを支援します。

■背景：カジュアルギフト市場の拡大と店舗運営の課題

近年、SNSの普及により「住所を聞くのは気が引けるが、感謝を伝えたい」というカジュアルギフトのニーズが急増しています。

これを受け、楽天市場でも「ソーシャルギフト」の導入が進んでいますが、店舗側には以下のような運用課題がありました。

- 情報の秘匿性：ギフト受取人に贈り主の住所や金額を知られないよう、帳票を個別に編集する必要がある。- 管理の煩雑さ：通常の注文と混在しやすく、処理ミスが起こりやすい。- 配送情報の更新： 購入者が住所を入力した後のステータス追跡に手間がかかる。

GoQSystemはこれらの課題をすべて解決し、店舗運営の「自動化」と「安心感」を同時に提供します。

■ 本対応による主な機能とメリット

- ソーシャルギフト注文の自動判別と可視化楽天市場からの受注取り込み時、ソーシャルギフト注文を自動で識別。受注一覧や詳細画面に専用の「ソーシャルギフトアイコン」を表示することで、一目で判別が可能になります。- 自動処理・絞り込み機能でオペレーションを加速「自動処理」や「絞り込みパネル」の条件にソーシャルギフトを追加しました。これにより、「ソーシャルギフト注文のみを抽出して確認する」「特定の自動処理を適用する」といった、店舗独自のワークフローをノンストップで実行できます。- プライバシーに配慮した「納品書自動マスク」機能ソーシャルギフト注文の場合、GoQSystemから出力するお買い上げ明細書（納品書）において、「注文者情報」および「金額」を自動的にマスク（非表示化）します。また、領収書やインボイス関連項目の削除にも対応。手動による編集ミスを防ぎ、ギフトの受取人に安心してお届けできる体制を整えます。

GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？

GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。

モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、

人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！

■さらに便利な自働処理

・フォローメールも自動送信

・商品ごとに自動振り分け

・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更

たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、

人の判断を再現するフローも完全自動でOK！

■自動化のメリット

・作業の約80%を自動化

・人的ミスや工数を削減

・お客様一人ひとりに合わせた対応も自動でできる



1つの設定から簡単に始められるので、初めての方でも安心です。ぜひお試しください！

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/