EC一元管理システム「GoQSystem」、楽天市場の「ソーシャルギフト」に対応開始
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」は、楽天市場が提供する「ソーシャルギフト」機能との連携を開始いたしました。
本対応により、SNSやメールを通じて住所を知らない相手にも商品を贈れる「ソーシャルギフト」の受注管理を、通常の注文と同様に自動化することが可能になります。特にギフト特有の「贈り主の個人情報保護（マスク処理）」や「ステータス管理」をシステム化することで、店舗のオペレーション負荷を軽減し、拡大するカジュアルギフト需要の確実な取り込みを支援します。
■背景：カジュアルギフト市場の拡大と店舗運営の課題
近年、SNSの普及により「住所を聞くのは気が引けるが、感謝を伝えたい」というカジュアルギフトのニーズが急増しています。
これを受け、楽天市場でも「ソーシャルギフト」の導入が進んでいますが、店舗側には以下のような運用課題がありました。
- 情報の秘匿性：ギフト受取人に贈り主の住所や金額を知られないよう、帳票を個別に編集する必要がある。
- 管理の煩雑さ：通常の注文と混在しやすく、処理ミスが起こりやすい。
- 配送情報の更新： 購入者が住所を入力した後のステータス追跡に手間がかかる。
GoQSystemはこれらの課題をすべて解決し、店舗運営の「自動化」と「安心感」を同時に提供します。
■ 本対応による主な機能とメリット
- ソーシャルギフト注文の自動判別と可視化
楽天市場からの受注取り込み時、ソーシャルギフト注文を自動で識別。受注一覧や詳細画面に専用の「ソーシャルギフトアイコン」を表示することで、一目で判別が可能になります。
- 自動処理・絞り込み機能でオペレーションを加速
「自動処理」や「絞り込みパネル」の条件にソーシャルギフトを追加しました。これにより、「ソーシャルギフト注文のみを抽出して確認する」「特定の自動処理を適用する」といった、店舗独自のワークフローをノンストップで実行できます。
- プライバシーに配慮した「納品書自動マスク」機能
ソーシャルギフト注文の場合、GoQSystemから出力するお買い上げ明細書（納品書）において、「注文者情報」および「金額」を自動的にマスク（非表示化）します。また、領収書やインボイス関連項目の削除にも対応。手動による編集ミスを防ぎ、ギフトの受取人に安心してお届けできる体制を整えます。
GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？
GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。
モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、
人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！
■さらに便利な自働処理
・フォローメールも自動送信
・商品ごとに自動振り分け
・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更
たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、
人の判断を再現するフローも完全自動でOK！
■自動化のメリット
・作業の約80%を自動化
・人的ミスや工数を削減
・お客様一人ひとりに合わせた対応も自動でできる
1つの設定から簡単に始められるので、初めての方でも安心です。ぜひお試しください！
資料ダウンロード :
https://goqsystem.com/pamphlet/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/