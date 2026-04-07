採用ミスマッチはなぜ起きるのか。ホワイト財団、「自社に合う人材」を集める採用戦略ウェビナーを4月22日開催

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、

2026年4月22日（水）13:00～13:45に、採用担当者・経営者向け無料ウェビナー

『応募数ではなく「自社に合う人材」を集める採用戦略』を開催いたします。

応募数だけでは採用がうまくいかない時代

近年の採用市場では、単に応募数を集めるだけでは採用成功につながりにくくなっています。

求職者の価値観は多様化し、給与や待遇だけでなく、仕事内容や働く環境との相性まで重視される時代になりました。

その結果、企業からは

「応募は来るのに、会いたい人がいない」

「選考に進んでもミスマッチを感じる」

といった課題の声が多く聞かれるようになっています。

本ウェビナーでは、こうした課題の背景にある採用市場の変化を整理しながら、

企業が採用活動を見直すための視点を解説します。

なぜ“自社に合う人材”が来ないのか

ミスマッチが起きる原因をひも解く

採用のミスマッチは、面接や選考の場だけで起きるものではありません。

その多くは、求人の見せ方や情報の伝え方、採用導線の設計段階からすでに始まっています。

企業が伝えたいことと求職者が知りたいことにズレがあると、応募の段階で母集団がずれてしまいます。

本セミナーでは、こうしたミスマッチが生まれる構造を整理し、採用活動を見直すヒントをお届けします。

“合う人材”に届き、惹きつける採用導線のつくり方

これからの採用では、単に求人を出すだけでなく、

自社に合う人材に向けて魅力を届ける設計が重要です。

企業の価値観や働くイメージ、求める人物像をわかりやすく伝えることで、応募の質は大きく変わります。本セミナーでは、採用ミスマッチを減らしながら自社に合う人材を集めるための採用設計の考え方を解説します。

また最後には、こうした採用課題に対応するための新しい採用施策についてもご紹介します。

このセミナーで得られること

・採用市場の変化と求職者動向の理解

・ミスマッチが起きる原因の整理

・自社に合う人材を集める採用設計の考え方

無料セミナーの詳細 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260422seminar/

開催概要

＜セミナータイトル＞

応募数ではなく「自社に合う人材」を集める採用戦略

開催日時：2026年4月22日（水）13：00～13：45

開催場所：Zoom（お顔を映すことなくお気軽にご参加いただけます）

参加費用：無料

登壇者情報

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）理事 長谷川 颯汰

関西大学社会学部 社会システムデザイン専攻卒。一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）にて、ホワイト企業認定の法人向け営業・導入支援を担当。

新規提案から既存企業の活用支援まで一気通貫で伴走し、採用広報や定着課題の整理、施策設計・運用に携わる。企業の「採用成果につながる情報発信」と「社内外への信頼形成」を軸に、認定制度の活用方法を支援している。

このような方におすすめです！

・応募はあるが、有効応募が少ないと感じている方

・良い人材になかなか出会えず悩んでいる方

・自社に合う人材を採用したい経営者・人事担当者

候補者が最終的に判断するのは、企業がどれだけ多くの応募を集めているかではなく、

「自分に合う会社かどうか」を具体的にイメージできるかどうかです。

採用のミスマッチを防ぎ、

自社に合う人材と出会うために。

“合う人材を惹きつける採用設計”を考える機会として、ぜひ本ウェビナーにご参加ください。

お申し込みはこちらから :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar-entry/?seminar-name=%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%8C%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%81%AB%E5%90%88%E3%81%86%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%80%8D%E3%82%92%E9%9B%86%E3%82%81%E3%82%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%80%80%EF%BC%88%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89&seminar-date=2026%E5%B9%B44%E6%9C%8822%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%B0%B4%EF%BC%8913%3A00%E3%80%9C13%3A45&seminar-place=Zoom&seminar-fee=%E7%84%A1%E6%96%99

ホワイト財団とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）は、企業の取り組みを『ホワイト企業認定』によって評価・表彰する組織です。認定基準に基づき、社員がそのご家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。

働くすべての人が個性と特徴を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を推進し、「はたらく」が楽しい社会を実現することを目指しています。

ホワイト企業認定とは

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目にわけ、取り組み有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年4月時点で累計663社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満５丁目６－４ SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団HP：https://jws-japan.or.jp/

お問い合わせ ：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/

セミナー情報 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/