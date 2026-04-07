ドライヤー悩みに全方位アプローチ！速乾とうねりケアを両立した、とろんとテクスチャーの髪用美容液が登場。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」よりモイスト美容液ヘアローションを2026年4月7日に発売します。

サボリーノ モイスト美容液ヘアローション 200ｍL \1,760（税込）

ドライヤー時間を短縮する「速乾」アプローチ

「速乾ケラチン*¹」を配合。タオルドライ後の髪に塗布することで、髪1本1本を補修し整え、ドライヤーの風を効率よく通します。乾燥時間を短縮することで、長時間の熱によるダメージ感や、入浴後の負担を軽減します。

熱を味方に髪を補修し、翌朝のうねりを抑制

ドライヤーの熱に反応して補修膜を形成する「ヒートケア成分*²」を配合。さらに、寝癖やうねりを防ぐ成分「ウェーブキャンセラー*³(R)︎」を採用し、夜のドライヤー時間を「補修時間」へと変え、翌朝まで指通りの良い仕上がりを維持します。

髪に馴染みやすい「とろんとテクスチャー」

ムラなく広がり髪の毛を包む、とろんとしたテクスチャー。ワンタッチキャップの採用により、片手でスムーズに使用でき、毎日のルーティンに取り入れやすい設計です。

ときめきフローラルの香り

上品なローズ、ジャスミンにジューシーなベリー、カシスをアクセントに添えた、ときめくようなフローラルフルーティーの香りです。

【使用方法】

タオルドライ後、適量を手に取りよくなじませてください。髪全体(根本～毛先)に数回に分けて重ねづけするのがおすすめです。その後、ヘアドライヤー(温風) で乾かします。セミロングヘアで500円玉3～4個分が適量です。

*¹加水分解ケラチン(羊毛)

*²メドウフォーム-δ-ラクトン

*³ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コメタンパク（以上、全て毛髪補修成分）

「ウェーブキャンセラー(R)」は 株式会社成和化成の登録商標です。

【サボリーノ 公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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