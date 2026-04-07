センチュリー「ドラゴンストーン」からシリーズ初のステンレススチールモデルが登場

センチュリータイムジェムズジャパン株式会社

これまで18Kゴールドのみで展開していたセンチュリーの代表作「ドラゴンストーン」は、コレクションに新たな輝きをもたらします。 シリーズ初となるステンレススチール素材を採用した新モデルが誕生しました。

自由を生きる女性に、輝きの盾を

十二角形のケースは完璧なバランスのもとに設計され、現代的な大胆さと上品なクラシックさを見事に両立しています。その中心で輝くのは、熟練した職人が一つひとつ手作業で施したファセットのセンチュリーサファイア。まるで宝石のように、永遠に変わらない輝きを放ちます。

腕に纏う、小宇宙の均衡

独創的な12角形のサファイアケースが放つ、圧倒的な存在感。職人の手仕事による36面のファセットが、万華鏡のように光を捉えます。32mmのケースの中で、ドーフィン針とダイヤモンドが優雅な時を刻みます。そのバランスが「ドラゴンストーン」の魅力をさらに高めています。

美学を運ぶ ― 波のようなフォルム

ブレスレットは、柔らかく連なるリンクと波のようなフォルムのアタッチメントを備え、デザイン全体に優美な印象を与えます。力強い造形にしなやかさを加え、エレガントな印象と快適な装着感を両立しています。

洗練された色のバリエーション

どんなシーンにも似合うタイムレスなメタリックホワイト、深海を思わせるメタリックミッドナイトブルー、そしてやさしさを感じさせるメタリックピンク。

どの色も現代的で上品な女性らしさを表現しています。

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672.7.M.55B.17.SD672.7.M.MBB.17.SD672.7.M.M3B.17.SD

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