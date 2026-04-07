【名探偵コナン】星型カラビナが可愛いアクリルキーホルダー全5種がスケーターから新登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、人気TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちをデザインしたカラビナキーホルダー全5種を2026年3月に発売いたしました。

■商品特徴

本商品は、『名探偵コナン』に登場するキャラクターのアクリルチャームと、星型のカラビナを組み合わせた実用的なキーホルダーです 。

それぞれのキャラクターのイメージカラーに合わせた星型のカラビナがついており、鞄やリュックの金具にワンタッチで簡単に取り付けることができます。

メインとなるキャラクターのアクリルチャームの下には、作中のキーアイテムをモチーフにした小さなサブチャームが付属しており、揺れるデザインがアクセントになります。

「江戸川コナン」にはターボエンジン付きスケボー、「灰原哀」にはアポトキシン、少年探偵団のメンバーである「小嶋元太」「円谷光彦」「吉田歩美」には探偵バッジがデザインされており、作品の世界観を日常のアイテムに取り入れて楽しむことができます 。

■商品詳細

名探偵コナン(江戸川コナン) ZCAKHT カラビナキーホルダー

価格：770円（税込）

POS：4973307740145

名探偵コナン(灰原哀) ZCAKHT カラビナキーホルダー

価格：770円（税込）

POS：4973307740152

名探偵コナン(小嶋元太) ZCAKHT カラビナキーホルダー

価格：770円（税込）

POS：4973307740169

名探偵コナン(円谷光彦) ZCAKHT カラビナキーホルダー

価格：770円（税込）

POS：4973307740176

名探偵コナン(吉田歩美) ZCAKHT カラビナキーホルダー

価格：770円（税込）

POS：4973307740183

■販売情報

全国の量販店、専門店、およびスケーター公式オンラインショップにて順次発売いたします。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021