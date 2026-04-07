スヌーピーのレイングッズ！フェイスやドッグハウスがかわいい、晴雨兼用傘と吸水傘ケース！

株式会社小川

PEANUTS 晴雨兼用傘

傘・レイングッズメーカーの株式会社小川(本社：名古屋市中区、代表取締役社長：小川 恭令)は、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」デザインの晴雨兼用折りたたみ傘とマイクロファイバー吸水傘ケースを2026年3月中旬より順次発売いたしました。

■スヌーピーの世界をそのまま楽しめるレイングッズ

今回登場するのは、遊び心を感じるスヌーピーの「フェイス（かお）」や「ドッグハウス」がモチーフになった晴雨兼用傘と吸水傘ケース。

バッグから取り出すたびに思わず笑顔になるような、キャラクターの存在感を楽しめるデザインが特徴です。

PEANUTSファンにはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムです。

■かわいいだけじゃない。毎日使いやすい機能もしっかり備えた晴雨兼用傘

UVカット率100%、遮光率99.99%以上の生地を使用し強い日差しをしっかりガードしながら、撥水加工付きで雨の日にも使える便利な一本。

コンパクトサイズなのでバッグに入れて毎日気軽に持ち歩けられます。傘本体はシンプルなデザインで、甘くなりすぎず幅広い年代の方にお使いいただけます。

さらに、親骨の一部に軽くてしなやかなグラスファイバー素材を使用。風に強く丈夫な設計。ろくろの部分には指を挟みにくい安全カバー付きで、開け閉めも安心してお使いいただけます。

また、持ち手にはチャーリー・ブラウンの顔がプリントされています。

■スヌーピーのかおが目を引く折りたたみ傘晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘 スヌーピー/フェイス

スヌーピーのかおをモチーフにした収納袋が存在感たっぷりのデザインです。

ころんとしたフォルムがかわいらしく、カバンから少しのぞくだけでもスヌーピーの表情が見えて、毎日のお出かけにさりげない遊び心をプラスしてくれます。パタパタ動く耳もかわいいです。傘本体には収納袋と同じ表情のスヌーピーがひょっこりのぞいています。

■ドッグハウスモチーフの遊び心あふれる折りたたみ傘晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘 スヌーピー/ドッグハウス

赤いドッグハウスをモチーフにPEANUTSの世界観を感じられるデザインです。

屋根部分がフラップになっていて傘を取り出すたびにピーナッツの世界観を感じさせる楽しく遊び心あるデザインです。

傘本体には収納袋と同じデザインと、チャーリー・ブラウンと一緒に楽しそうなスヌーピーのプリントが２箇所に入っています。

■濡れた傘を収納できる吸水傘ケース

マイクロファイバー吸水傘ケース 左：スヌーピー/ドッグハウス 右：スヌーピー/フェイス

傘と同じシリーズの吸水ケースは内側にマイクロファイバー素材を使用して、濡れた傘をそのまま収納できる便利なアイテムです。

バッグの中を濡らさずに傘を持ち歩けるため、通勤やお出かけ時にも大活躍。 折りたたんでコンパクトに携帯することも可能ですが、チャームのようにリュックやカバンの持ち手に付けることができるため、デザインを楽しみながら持ち歩けるアイテムです。

【PEANUTSレイングッズ】

＜晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘 スヌーピー/フェイス、スヌーピー/ドッグハウス＞

UVカット率100%、遮光率100%、遮熱効果あり、撥水加工

価格 ：各4,800円(税込5,280円)

サイズ ：親骨の長さ50cm

素材 ：ポリエステル100％ 裏面ポリウレタンコーティング

開閉 ：手開き式

原産国 ：中国

＜マイクロファイバー吸水傘ケース スヌーピー/フェイス、スヌーピー/ドッグハウス＞

価格 ：各2,700円(各税込2,970円)

サイズ ：F（全長29cm、周囲23.5cm）

素材 ：ポリエステル100％

留め具 ：スナップボタン

原産国 ：中国

【販売について】

スヌーピータウンショップ

Kiitos

そのほか雑貨専門店

直営ECサイト

LINE DROPS

https://www.linedrops.jp/fs/linedrops/c/peanuts

LINE DROPS 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/linedrops/c/0000000249/

OGAWA Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/108C569C-9C96-40F2-967C-093DA6C9879F?ingress=3&visitId=aad12d67-0ec1-41fc-95c4-0d33a6363c76(https://www.amazon.co.jp/stores/page/108C569C-9C96-40F2-967C-093DA6C9879F?ingress=3&visitId=aad12d67-0ec1-41fc-95c4-0d33a6363c76)

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

【会社概要】

商号 ： 株式会社小川

代表者 ： 代表取締役社長 小川 恭令

所在地 ： 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-26

設立 ： 1949年6月

事業内容： 傘・レイングッズ・日傘等製造販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://www.ogawa-rain.com/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

Online shop「LINE DROPS(ラインドロップス)」

http://www.linedrops.jp/

Tel：0568-65-7722