【続報】歯科医院向けに機能拡張、レセコン連動に対応した番号呼び出しシステム「prom call（プロモコール）」

株式会社三電社番号呼び出しシステム「prom call」

株式会社三電社（所在地：兵庫県尼崎市塚口本町、代表：松本登雄）は、クリニック・歯科医院向けに提供している番号呼び出しシステム「prom call（プロモコール）」について、歯科医院での運用に最適化した機能拡張を行いました。

本アップデートでは、レセコンとの連動や診療チェア単位での呼び出しに対応し、よりスムーズな患者案内と院内業務の効率化を実現します。

また、初期費用を抑えて、１年・３年・５年から選べるサブスクリプション型で提供しており、短期間での導入・運用も可能です。

＜サービス説明＞

prom call（プロモコール）は、受付・番号発券・呼び出し・表示案内をデジタル化することで、受付業務の効率化と患者の待ち時間ストレス軽減を実現する番号呼び出しシステムです。

タブレット端末などから簡単に操作でき、呼び出し番号はモニターへ即時表示されるほか、音声アナウンスとの連動も可能です。

■ 今回の主な機能拡張

歯科医院での運用に最適化するため、以下の機能を強化しました。

１. レセコン連動による一元管理

レセコンとの連動により、受付から診療までの情報を一元管理し、院内業務の効率化とスムーズな患者案内を実現します。

２. 診療チェア単位での呼び出しに対応

診療チェアごとに呼び出し先を指定できるため、患者をスムーズに各チェアへ案内することが可能です。

３. 初期費用を抑えたサブスク導入

初期費用を抑えたサブスクリプション型で提供しており、短期間での試験導入やスモールスタートにも対応しています。

■ 開発背景

歯科医院では

・予約患者と当日患者の混在

・受付スタッフの人手不足

・診療チェアへの案内業務負担

・待合室の混雑



といった課題が増えています。

これらを解決するため、受付から呼び出しまでをスムーズに管理できるシステムとして「prom call（プロモコール）」を開発しました。

■歯科医院での「prom call（プロモコール）」活用シーン

・診療チェアへの案内

・定期検診患者の呼び出し

・クリーニング患者の呼び出し

・会計待ち患者の呼び出し

■ 歯科医院における「prom call（プロモコール）」導入メリット

１. 目的に応じたスムーズな案内が可能

歯科医院では、診療・クリーニング・会計など目的の異なる患者が同時に待機するケースが多く、案内業務が複雑になりやすい傾向があります。

prom callは、目的別に番号管理を行うことで、スムーズな案内が可能になり、スタッフの業務負荷軽減だけでなく患者の満足度向上に繋げることができます。

お呼び出しイメージ２. レセコンとの連動が可能

レセコンとの連動にも対応しており、受付から診療までの情報を一元管理することで、院内業務の効率化とスムーズな患者案内を実現します。

レセコンとの連動が可能３. デジタルサイネージとの連携

当社のprom callは分割表示も可能なため、デジタルサイネージと組み合わせることで、自費診療などの案内も同時に行うことができます。PR用のコンテンツ映像も、ご要望に応じてオリジナルで作成することが可能です。これにより、待ち時間を活用した効果的な情報提供が可能になります。

左側：呼び出し画面 右側：PRコンテンツ４. プライバシーに配慮した番号呼び出し

医療機関では、名前での呼び出しに対して抵抗感やプライバシーへの不安を感じる患者も少なくありません。

prom callでは、患者を番号で管理・呼び出すことで、周囲の目を気にすることなく安心して待機でき、より快適な院内環境づくりに貢献します。

院内滞在時間がより快適に

■ 今後の展開

今後は歯科医院での導入をさらに推進するとともに、電子カルテ連携など機能拡張を進め、より効率的な受付・案内システムの提供を目指します。また、展示会や業界イベントなどを通じて、業務効率化やDXを支援するソリューションとしてprom callの普及を推進してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社三電社

所在地：兵庫県尼崎市塚口本町3丁目2-18

代表者：松本登雄

事業内容：

・デジタルサイネージの企画・販売

・LEDビジョンの販売

・タッチパネルシステムの開発

・番号呼び出しシステムの提供

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社三電社

TEL：06-6421-7439

メール：info@sanden-display.com

URL：https://sanden-display.com/