オフィス情報誌「OJ Office Journal vol.49」リリース！賃貸オフィスに関する最新トレンド情報をわかりやすく解説

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区）は、オフィス情報誌「OJ Office Journal vol.49」をリリースしました。

経営者様、ビルオーナー様、総務・経営企画ご担当者様、オフィスワーカーの皆様必読の、賃貸オフィスに関する最新トレンド情報をわかりやすく解説しています。

Office Journalは年3回発行。オフィス専門情報誌として、いま伝えたい、いま求められている情報をお届けします。

今号では、陸海空の玄関口としてさらなる発展を目指す「浜松町・芝浦エリア」をご紹介いたします。

【媒体概要】

名 称：”OJ” Office Journal（オフィスジャーナル）vol.49

体 裁：A4 カラー16頁

頒布方法：WEBデータ（PDF）公開

閲覧申込URL :https://www.mecyes.co.jp/library/officejournal/

AREA FOCUS「浜松町・芝浦 エリア」

豊かな自然と都市機能が融合した陸海空の玄関口

大規模再開発が進み、近年 IT 業界が拠点として注目している「浜松町・芝浦エリア」を中心に紹介する。

・ビジネスマップ 竣工／竣工予定プロジェクト

・歴史コラム まちづくりに寄与した増上寺

・移転の視点

移転インタビュー

株式会社エルフィン 様

随所に光る驚きとこだわり オフィスそのものを “魅せる”コンテンツに

東京都千代田区神田須田町２丁目 Ｄａｉｗａ秋葉原ビル 入居

物件観察

大崎コアプロジェクト

まちの時間に寄り添うオフィスビル 計測できない価値がもたらすワーク・イン・ライフ

東京都品川区東五反田二丁目700番（地番） 2027年2月(竣工予定)

閲覧申込URL :https://www.mecyes.co.jp/library/officejournal/