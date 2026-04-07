【三重・桑名】異例の5,200PVを記録した「子供服お下がりSDGs」第2弾が4月開始！春バテママを救う“無料託児付き”極上エステ＆着替え不要のフェムケアで「第二の実家」へ。

ハーモニー農園合同会社オーナーKEIKOがご案内いたします。

三重県桑名市でカフェ＆最新フェムケア（1階）と、無料託児付き産後ケア・エステ（2階）を展開する複合型サロン「ハーモニーカフェ」（運営：ハーモニー農園合同会社）は、今年1月の配信時に地方サロンとして異例の【5,200PV】を記録したSDGs企画「子供服の無料提供（1ドリンク制）」の待望の第2弾（春夏モノ）を2026年4月11日（土）より開始いたします。

さらに本企画に合わせ、新生活の疲労や寒暖差による「春バテ」に悩むママたちを救うため、同日より「春のゆらぎリセット＆腸活サポート」を本格始動。子供服を選びに来たついでに「着替え不要のフェムケア無料体験」や、ばあばの無料託児付き「極上エステ」を受けていただける導線を強化し、ママたちが自分自身の身体と向き合える「サードプレイス（第二の実家）」としての価値を提供いたします。

大反響の「子供服お下がりSDGs」第2弾！服をもらう“ついで”にママも癒やされて

桑名市内では珍しい手軽に骨盤底筋ケアできる最新のフェムテック機器を導入しています。

今年1月に開始した、カフェで1ドリンクご注文いただいたお客様に「思い出の詰まった子供服・おもちゃを無料で提供（お一人様1点まで）」する取り組みは、多くのメディアで反響を呼びました。 皆様からの「春夏モノも展開してほしい」という熱いご要望にお応えし、第2弾をスタートします。サイズアウトした服が次のご家庭へ循環するエコシステムは、地域のママ同士を繋ぐ貴重なコミュニティとなっています。

そして今回、当店が最もお伝えしたいのは「子供の服を選んだあとは、ママ自身の身体も労わってほしい」ということです。

新生活の「春バテ」を撃退！サロンが提供する3つの極上ケア

4月は環境の変化により、自律神経が乱れ「春バテ」を訴えるママが急増します。ハーモニーカフェでは、忙しいママでもサクッと、または本格的に疲れをリセットできるメニューをご用意しています。

１. 【カフェ利用で0円】服を着たまま座るだけ！最新フェムケア12分無料体験

「エステはハードルが高い」という方へ。

1階の死角エリアに設置された最新機器「グランペリネ」は、服を着たまま座るだけで骨盤底筋を鍛え、産後の尿漏れや下半身のたるみにアプローチします。カフェでドリンクをご注文いただいた方は、初回12分無料でご体験いただけます。子供服を選ぶ前後に、ホッと一息つきながらお試しください。

２. 【実質負担0円も】桑名市チケット対象！産後リセット＆チャージ プレミアムフルコースオーナーKEIKOのクイックボディケアも好評です。

2階の1棟貸切サロンでは、オーナーKEIKOが直接施術する100分のフルコース（通常 \14,300）をご用意。桑名市の「子育てリフレッシュ事業」チケット（\11,000分）をご利用いただければ、差額は当店が全額負担し「実質手出し0円」で極上エステを受けられます。最新の痩身機器キャビリポPROや最高級マスクを使用し、当日の体調に合わせてコースをカスタマイズ可能です。

３. 【完全無料】ばあば（見守りスタッフ）による安心の託児サービス

エステやフェムケアを受けている間は、1階または隣の部屋で「ばあば」世代のスタッフが赤ちゃんを大切にお預かりします。誰の目も気にせず、泣き声を心配することもなく、自分だけの時間を満喫できます。

内側からも整える。「春の腸活・ファスティング相談窓口」を開設

春バテを撃退するための腸活サポートも行っております。

外側からのケアに加え、疲弊した胃腸を休める「腸活」のアドバイスも開始します。医師開発の最先端ドクターズ腸活サプリ「cho'rism（腸リズム）」などを取り扱いますが、当店の目的は「商品を売ること」ではありません。在庫は最小限に絞り、購入のプレッシャーなく、カフェでお茶飲み話をする感覚で身体の不調をご相談いただける環境を整えています。

オーナーKEIKOの想い ～「ばあば」のいる駆け込み寺～

「毎日の家事や育児、本当にお疲れ様です。4月の新生活は、ママたちにとって想像以上に心も体も張り詰める時期ですよね。 『実家のような安心感』が私たちの強みです。最新のマシンで結果を出しながらも、一番の特効薬は『誰かに話を聞いてもらうこと』だと思っています。当店には、立派な商品の在庫の山はありません。あるのは、美味しいドリンクと、確かな技術、そして皆さんのモヤモヤをまるごと受け止める『ばあば』の耳だけです。 まずは子供服を見に、お気軽にいらしてください。そしてついでに、12分間ただ座って、ご自身の身体を休めていってくださいね 」

実施概要

開始時期： 2026年4月11日（土）より

場所： Harmony Cafe（ハーモニーカフェ）内

内容：

子供服（春夏モノ中心）の無料提供（1ドリンク制・お一人様1点まで）

【初回限定】グランペリネ12分無料体験（1ドリンク制）

桑名市チケット対象・産後プレミアムエステ（要予約・無料託児付き）

春の腸活・ファスティング無料相談

店舗概要

店名: Harmony Cafe（ハーモニーカフェ） / 複合型サロン

所在地: 三重県桑名市寿町3丁目16-1（桑名駅東口 徒歩約5分）※大型提携駐車場あり

施設案内:

1階： カフェ、最新フェムケア（グランペリネ）

2階： 産後ケア、エステサロン（無料託児付き）

営業時間: 10:00～17:00（エステ・フェムケアは時間外・定休日も予約可）

定休日: 【1F カフェ】月曜・木曜・金曜 【エステ】不定休

公式HP: https://kuwana-harmony.com/

Instagram: @kuwana_harmony(https://www.instagram.com/harmonycafe_kuwana/)