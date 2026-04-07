春爛漫。春の恵みを贅沢にのせた、春天丼「春の旬彩天丼」天丼はま田にて期間限定で新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、とんかつ専門店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代田区/代表：大内 勇一)は、2026年4月8日(水)より国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始いたします。

天丼はま田 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/tendon-hamada/

春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」。

季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売いたします。

■彩り豊かな季節を味わう「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」

春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」。

香ばしく揚げた桜海老に、みずみずしく甘みのある新玉ねぎ、旨みが凝縮したホタルイカ、上品な味わいのサヨリ。さらに、空豆と白エビのかき揚げで春らしい彩りと食感をプラスしました。定番の海老や茄子も添え、満足感のある一杯に仕上げています。

ひと口ごとに広がる春の風味と、軽やかな衣の食感。

季節を味わう、この時期だけの特別な天丼、天ぷら定食をぜひお楽しみください。

■春の旬彩天丼 1,480円(税込1,628円)

(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子・海苔)

■春の旬彩天盛り定食 1,580円(税込1,738円)

(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子)

販売概要

■販売開始

2026年4月8日(水)

■販売店舗

天丼はま田 練馬関町店

所在地 東京都練馬区関町北3-2-3

営業時間 10時30分～23時（22時ラストオーダー）

席数 34席

駐車場 16台

電話番号 03-5927-5766

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=662

天ぷらめしはま田 さいたま西大宮店

所在地 埼玉県さいたま市西区西大宮2-1-4

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

席数 34席

駐車場 32台(共用)

電話番号 048-783-2902

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=677

天丼はま田 三郷中央店

所在地 埼玉県三郷市中央5-1-7

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

席数 34席

駐車場 17台

電話番号 048-951-2341

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2017

天ぷらめしはま田 川口西青木店

所在地 埼玉県川口市西青木2-1-23

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

座席 26席

駐車場 15台

電話番号 048-299-3522

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2022

天丼はま田・天ぷらめしはま田 について

「こんなお店があったらいいな」を身近に。

わざわざ電車に乗らなくていい、有名な老舗までいかなくてもいい。

一緒に遠出できなかった家族や友人と、自分へのご褒美や大切な人との記念日に、自宅の近隣でゆったりと食事をする。揚げたての天ぷらを、出汁からこだわる秘伝のタレで仕上げる。素材から仕上げまで見渡せるオープンキッチン。奥行きのある広めのカウンター席では、揚げたての天ぷらを丼や定食に仕上げていくライブ感を楽しむことができます。その他、グループでくつろいでいただけるテーブル席もご用意しております。

これからも「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」は、地域で愛される店舗を目指します。

【天丼はま田・天ぷらめしはま田のこだわり】

・出汁にこだわった秘伝のタレ

・店舗の釜戸で炊き上げる青森県産まっしぐら

・オープンキッチンで揚げたてをご用意するサクサクな天ぷら



店内は、奥行きのある広めなカウンター席に加え、ゆったりとしたテーブル席をご用意しております。

1名様でのご来店時やご家族とご一緒の時など、様々なシーンでこだわりの天丼をお楽しみいただけます。

【公式アカウント】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/tendon_hamada

●Instagram

https://www.instagram.com/tendon_hamada/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tendon-hamada/

●店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=09

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2026年1月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/