デジタルサイネージ配信システム「CastSign」を全面リニューアル

株式会社アルネッツ

株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業である株式会社アルネッツ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 渡邉 輝明、以下「アルネッツ」）は、デジタルサイネージ配信システム「CastSign（キャストサイン）」のUIデザインを全面的にリニューアルし、あわせてヘルプサイトの提供を開始しました。

デジタルサイネージ市場は、小売・飲食・公共施設を中心に導入拠点数が年々拡大しており、それに伴い「数百～数千台規模の端末を少人数で運用する」現場が増えています。今回のリニューアルは、こうした多拠点運用における操作負荷の軽減を主眼に置いたもので、自社検証では操作時間を従来比で最大約20%短縮できることを確認しています。

1. リニューアルの背景と狙い

CastSignは2021年の提供開始以降、多拠点サイネージの配信・管理基盤として採用が進んできました。一方で、導入規模の拡大に伴い、ユーザーから以下の課題が寄せられていました。

・ 端末数が増えると目的の端末を探すまでに時間がかかる

・ 端末と端末グループの区別がつきにくい

・ 右クリック操作など、初見では分かりにくいUIが存在する

・ 115ページのマニュアルから必要な情報を見つけにくい

今回のリニューアルでは、これらの声に正面から応えるとともに、今後の機能拡張にも耐えうるUI基盤への刷新を図りました。

2. 主な改善内容

今回のリニューアルでは、管理画面のUI刷新とヘルプサイトの新設を一体的に実施し、「操作に迷う時間」の削減に取り組みました。

（1）ホーム画面の新設──端末検索の所要時間を大幅に短縮

新たにホーム画面を設け、端末名での検索や、端末・端末グループの絞り込みをワンステップで行えるようにしました。従来は端末一覧をスクロールして探す必要がありましたが、数百台規模の環境でも目的の端末に即座にアクセスできます。

（2）配信管理画面の操作性改善──直感的な操作フローへ

配信管理画面では以下の2点を改善しました。

- コンテンツ（動画・静止画・Webページ）設定画面の表示領域を拡大し、一覧性を向上- メニュー操作を右クリックからボタンに統一し、初めてのユーザーでも迷わない導線を実現配信管理画面（3）ヘルプサイトの新設──115ページのマニュアルからの脱却

従来は115ページのPDFマニュアルを一括提供していましたが、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかるという声が多く寄せられていました。今回新設したヘルプサイトでは、機能別の記事構成、スタートガイド、利用シーン別のユースケース紹介、用語集を備え、ユーザーが自力で課題を解決できる環境を整備しました。これにより、当社サポート窓口への問い合わせ件数の削減も見込んでいます。

3. 想定される導入効果

今回のリニューアルにより、以下の効果を見込んでいます。

・ 日常的な操作時間の短縮（従来比 最大約20％削減 ※自社検証）

・ 初期導入時の教育コスト軽減

・ サポート問い合わせ件数の削減

・ 多拠点運用における管理負荷の低減

4. 今後の展開

アルネッツは今後、外部サービスとの連携機能の拡充を視野に入れ、CastSignを通じたデジタルサイネージの利用価値をさらに高めてまいります。

■CastSignについて

CastSignは、デジタルサイネージのコンテンツ配信や端末管理をクラウド上で一元管理できる配信システムです。動画・静止画・Webコンテンツの遠隔配信やスケジュール管理、端末ごとの表示制御を行うことができ、多拠点環境におけるサイネージ運用の効率化を実現します。

【CastSignサービス概要】

サービス名：CastSign（キャストサイン）

提供開始日：2021年5月21日

提供形態：クラウド（SaaS）

主な機能：コンテンツ配信（4K対応）、スケジュール管理、グループ一括配信、遠隔操作、死活監視 ほか

対象：企業・店舗・施設・公共機関など

詳細：https://cast-series.com/service/cast-sign-app/

■Android STB「CastEdge」について

「CastEdge（キャストエッジ）」は、デジタルサイネージ用映像再生機器（STB）のアルネッツブランドです。4K対応やLTE対応など、多様な設置環境に対応します。

詳細：https://cast-series.com/service/castedge/

【導入をご検討中の方へ】

リニューアル後の「CastSign」の実際の操作感をご確認いただけるデモをご用意しています。

多拠点でのサイネージ運用や、より使いやすい配信システムをご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。

▼お問い合わせ・デモのご相談はこちら

https://cast-series.com/contact/

■ 製品に関するお問い合わせ

担当部署 : 株式会社アルネッツ 営業2部

担当者 : 八谷・斎藤

URL : https://cast-series.com/

電話：0120-627-237

【株式会社アルネッツ】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 渡邉 輝明

所在地 ：神奈川県横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビル 10F

設立年月：1998年3月

URL ：https://alnetz.co.jp

※2025年4月より、株式会社アルネッツは株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業として事業を展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アルネッツ 広報担当

E-mail ：inquiry@alnetz.co.jp

電話 ：045-222-8840