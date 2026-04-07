幼児期からの金融教育。「天神」幼児タブレット版に、お金に関する学習コンテンツが初登場！

株式会社タオ

2026年4月7日（火）。おうちを幼児教室に変える幼児タブレット教材「天神」に、発売以来初となる「お金」に関するコンテンツが登場します。今回追加するのは「さわって みよう（おかね）」（初級）と「おかねの りょうがえ」（中級）の2コンテンツで、多くのお客様からの「お金について学べるものが欲しい」というリクエストにお応えしました。

各コンテンツの内容

「さわって みよう（おかね）」（初級）

硬貨や紙幣それぞれの名前と見た目を確認できるコンテンツです。1円玉から10,000円札まで、身近なお金に親しみながら自然と知識として吸収できるよう設計しています。実物のお金に触れる機会をつくる前の導入として、幅広い年齢のお子様にお使いいただけます。

さわって みよう（おかね）「おかねの りょうがえ」（中級）

「50円玉×1枚」⇒ 「10円玉×5枚」のようにお金を細かくする両替と、「10円玉×5枚」⇒「50円玉×1枚」のようにお金をまとめる両替、両方向の体験ができるコンテンツです。複雑な計算は含めず、画面上のマシンに自分でお金を入れる操作を通じて両替を体験できます。お金や数の概念への入口として、遊びの延長で楽しく取り組める内容になっています。

お客様からのリクエストで生まれた初の「お金」に関するコンテンツ

おかねの りょうがえ

「天神」幼児タブレット版では、日々お客様からいただくリクエストをベースにコンテンツ開発をしています。保護者様がプロダクト開発の企画段階から参加していただく共同開発プロジェクトも行っており、お客様と共に創る「未来の学びを共創するプラットフォーム 」として「天神」を中心とした家庭での幼児教育・子育て支援に取り組んでいます。

お金については、「一緒に買い物をして興味を持ったので、お金について学べるコンテンツがあると嬉しい」といったようなご要望が多く寄せられていました。そうした声を受け、ついに「お金」に関するコンテンツを初めて追加することになりました。

キャッシュレス化が進む現代だからこそ、「楽しみながらお金に親しむ」設計にこだわり、2段階（初級・中級）で学べる構成にしました。

株式会社タオは、「自己実現を支援する」ことを会社の使命としています。子どもたちが自ら学ぶ力を身に付けられるよう、引き続きお客様の声を取り入れながらコンテンツの拡充を続けてまいります。

新コンテンツを含む全コンテンツを無料で体験できます

新コンテンツを含めた全5系統60ジャンル以上、10,000問超のコンテンツを全て体験できる、無料体験の受付を開始しました。体験用タブレットをご自宅までお届けします（往復の送料無料）。まずはお気軽に資料をご請求ください。

資料請求（無料体験のご案内）：https://www.tenjin.cc/request/form/

既存ユーザーの方への無料アップデートは2026年4月7日より開始します。

「天神」幼児タブレット版について

「天神」幼児タブレット版は、おうちを幼児教室に変えるプレミアムタブレット教材です。小学校の先取り教育ではなく、脳の発達期にある0～6歳だからこそ取り組むべき知育・教育コンテンツを取り揃えています。

お問い合わせ

- 対象年齢：0歳～6歳- 5系統60ジャンル以上・10,000問以上を収録- 毎月新コンテンツを追加- オフライン利用可能（Wi-Fi不要）- 兄弟3人まで無料登録対応

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（日曜除く）

商品サイト：https://www.tenjin.cc/category/pre_tablet/

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