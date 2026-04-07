東京ビッグサイトが古着一色に！「古着フェス with ZOZOUSED」で、宝探し気分の古着探しを体験しよう！

今回で11回目！日本最大の古着フェスティバル

一般社団法人 And Buyer2026年6月14日 古着フェス開催

一般社団法人AND BUYER（アンドバイヤー）は、2026年6月14日（日）に東京ビッグサイトで「古着フェス(R) with ZOZOUSED」を開催します。2017年に始まった「古着フェス(R)」は、今回で11回目を迎え、今や夏と冬の定番イベントとして定着しています。今回は東京ビッグサイト東1・2ホールの広さ約17000平方メートル （約5150坪）に全国から300店以上の有名ショップから隠れた名店、オンライン限定ショップまで勢揃い！リーズナブルな価格帯から貴重なヴィンテージアイテムまで、多彩な古着が並ぶこのイベントは、初心者からコアな古着ファンまで、誰もが楽しめる内容です。さらに、ヴィンテージポスターやブランドアクセサリーなど、古着以外のショップも登場し、幅広い魅力を体感いただけます。今回の古着フェス(R)では、「ZOZOUSED」との連携により、さらに充実した内容でお届けします。

「人気ショップ大集結！見逃せない注目のイベント」

過去の開催の様子過去の開催の様子過去の開催の様子

原宿の名店「BerBerJin（ベルベルジン）」、「Mr. Clean（ミスター・クリーン）」「DUFF」などの人気ヴィンテージショップに加え、大手古着屋「DESERTSNOW（デザートスノー）」「古着屋JAM（フルギヤ ジャム）」「WEGO VINTAGE（ウィゴーヴィンテージ）」「FLORIDA（フロリダ）」も出店、また下北沢の全品800円均一ショップ「Stickout（スティックアウト）」も大量の商品を用意し、皆さまをお迎えします。

さらに、普段はオンライン販売のみのショップも多数出店。エッジの効いたセレクトでコアなファンから絶大な支持を誇る個人店も出店予定で、見逃せないラインナップとなっています。

PICK UP SHOP

【BerBerJin】

もはや老舗となったヴィンテージショップ、お客様の信頼と期待に応え続けております。

【DESERTSNOW】

アメリカ古着を中心に構成された店内にはアメリカ古着を中心に商品を取り揃え！

【古着屋JAM】

古着が初めての方からヴィンテージマニアまで楽しめる古着屋です。

古着メシも充実

古着探しで消耗したエネルギーを回復できる飲食ブースも登場。手に入れた古着を眺めつつ味わう「古着メシ」は、ここでしか味わえない貴重な体験になるでしょう。

イベント概要

古着メシイメージエネルギーを回復できる飲食ブース

日時：2026年6月14日（日）

時 間：10:00～19:00 (最終入場18:30)

会 場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

東 1・2ホール

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

【前売りチケット】

◇9時先行入場券※1時間早く入場可能

価格：1,000円(税込み)

販売期間4月14日(火)10:00～６月14日(日)9:45

◇通常入場券

価格：500円(税込み)

販売期間：5月14日(木)10:00～６月13日(土)23:59

※イープラスにて販売

https://eplus.jp/sf/detail/4510780001-P0030001

【当日チケット】

◇通常入場券(スマチケ)

価格：700円(税込み)

販売期間：6月14日(日)00:00～18:30

※イープラスにて販売

https://eplus.jp/sf/detail/4510780001-P0030001

◇通常入場券(現地)

価格：700円(税込み)

販売期間：6月14日(日)10:00～18:30

※現地受付にて販売

※小学生以下無料（要保護者同伴）

※ペット同伴不可

お問い合わせ先

一般社団法人AND BUYER

古着フェス運営事務局 メール：info@andbuyer.or.jp

古着フェスとは

2017年に始まった、広大な敷地に全国の有名古着屋さんやオンライン販売のみのお店、古着マニアの一般参加の方が多数出店する、日本最大級の古着の祭典です。だれもが楽しめる一日中遊べるフリーマーケット、それが古着フェス(R)です。古着フェス(R)の公式インスタグラムやTikTokでは、参加店舗や各店舗の魅力的な商品を随時紹介中。

公式サイト：

https://www.andbuyer.or.jp/furugifestival/

Instagram：

https://www.instagram.com/furugi_festival/

TikTok：

https://www.tiktok.com/@furugi_festival

AND BUYERとは

一般社団法人AND BUYERでは、古着をより身近な「ファッション」「カルチャー」として広く普及させることを目的とした活動を行い、「古着は日本の定番ファッション」という観点から全国の古着屋さんを一堂に集めた「古着フェス」の開催などで広く普及を図る活動と共に、ざっくばらんな交流会や情報交換を通じ、古着業界を取り巻くニーズや問題に取り組み、今後さらにクリーニング、運送業、不動産業、業界新聞などの異業種を含めた、幅広い関係者とも連携を強化し、様々な事業を活発に展開していきます。

公式サイト：

https://andbuyer.or.jp/

「ZOZOUSED」とは

ZOZOTOWN内のブランド古着のファッションゾーン、平均約7,000のブランドを取り扱い、毎日1万点以上の新着アイテムを掲載（2024年度末時点）。カジュアルブランドからハイブランドまで幅広いアイテムを中古ならではのお得な価格で販売。

公式サイト：

https://zozo.jp/zozoused/

Instagram：

https://www.instagram.com/zozoused_official

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。