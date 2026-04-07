o9ソリューションズ、2026年ガートナー社のマジック・クアドラント(TM) サプライチェーン計画部門の2つのレポートにて、リーダーの1社に選出

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、本日、2026年に発表されたGartner(R) マジック・クアドラント(TM)における3つの最新レポートにおいて評価を獲得したことを発表しました。

当社は、2026年ガートナー マジック・クアドラントの「サプライチェーン計画：組立製造業」および「サプライチェーン計画：プロセス製造業」の2部門において、実行能力とビジョンの完全性が高く評価され、リーダーに選出されました。

また、今年度より新設された2026年ガートナー マジック・クアドラント「意志決定インテリジェンスプラットフォーム部門」においても、ニッチプレイヤーに選出されました。ガートナー社は、意志決定インテリジェンスプラットフォームを「意思決定モデリング、アナリティクス、AIを組み合わせ、大規模な意思決定の強化・自動化とビジネス成果の向上を推進するテクノロジー」と定義しています。

なお、サプライチェーン計画のレポートに掲載されたベンダーのうち、この新設された意思決定インテリジェンスプラットフォームのレポートにも選出されたのは、当社を含めわずか2社のみです。

◆それぞれのレポートは以下よりダウンロードいただけます◆

-2026年ガートナー マジック・クアドラント「サプライチェーン計画：組立製造業」(https://o9solutions.com/ja/resources/gartner-mq-discrete-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)

-2026年ガートナー マジック・クアドラント「サプライチェーン計画：プロセス製造業」(https://o9solutions.com/ja/resources/gartner-mq-process-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)

-2026年ガートナー マジック・クアドラント「意志決定インテリジェンスプラットフォーム」(https://o9solutions.com/ja/resources/gartner-mq-decision-intelligence-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)

当社は、これら3つのレポートにおける評価を、全社規模の意思決定と実行能力を支えるo9 デジタルブレインプラットフォームの豊富な機能と柔軟性が認められた証左であると考えています。また、この評価は多くの導入実績とお客様からの高い満足度の表れでもあり、主要な運用指標において数億ドル、時には数十億ドル規模の価値創出を実現していることを裏付けるものです。複雑なグローバルサプライチェーンやIBP（統合事業計画）の変革において定評のある当社のプラットフォームは、開発当初からサプライチェーン、営業、財務などの各部門を跨いでデータ、ナレッジ、実行プロセスを繋ぐ、エンドツーエンドのエンタープライズ計画・意思決定基盤として構築されています。

当社独自のエンタープライズナレッジグラフを核に最先端AIを統合したo9 デジタルブレインは、企業のバリューチェーンのリアルタイムデジタルツインを実現。組織はリスクや機会をいち早く検知し、トレードオフをリアルタイムで評価できるほか、得られたインサイトを部門間で連携することでアクションへと繋げることが可能になります。計画や分析がサイロ化した状態から脱却し、意思決定のロジックを組織全体で制度化することで、継続的なモニタリングと学習を通じたパフォーマンスの向上を実現します。

このデジタルブレインの能力を最大限に引き出す鍵となるのが、当社が提唱する新しいオペレーティングモデル「APEXモデル」です。APEXモデルは、「Agile（俊敏）」「Adaptive（適応的）」「Autonomous（自律的）」な計画と実行（Planning and Execution）を統合し、戦略と成果を直結させます。人とAIが協調するこの意思決定システムは、リアルタイムに再計算される計画により、不測の事態へ即座に対応。サイクルを回すごとにプレイブックを学習・進化させます。デジタルブレインとAPEXモデルの融合は、部門間のサイロ化や意思決定の停滞に伴う価値の漏洩を解消し、企業の収益性を高めます。

今回の評価は、2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) サプライチェーン計画ソリューション部門のお客様の声（Voice of the Customer）レポートにおいて、唯一「Customers' Choice」に選出された当社のポジションをさらに盤石にするものです。導入効果の早期発現や高いユーザー定着率といった、当社のお客様が享受している価値を裏付けています。また、当社はこれまでも、2025年度を含め数年にわたりサプライチェーン計画分野のマジック・クアドラントにおいて継続的な評価を獲得しています。

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは、次のように述べています「不確実性が常態化する現代において、意思決定のあり方そのものが変容を迫られています。ビジネス変革の次なるフェーズは、単に分析ツールを増やすことではなく、戦略・計画・実行をシームレスに繋ぐ全社的なコネクテッド・システムの構築にあります。o9 デジタルブレインとAPEXモデルは、ドメインを跨いだ意思決定を、より迅速かつ正確に、そして責任を持って大規模に実行するための将来にわたって揺るぎない基盤となります。」

Gartner, Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms, David Pidsley, Carlie Idoine, Kevin Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, 26 January 2026.

Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Discrete Industries, Pia Orup Lund, Joe Graham, Buse Aras, Jan Snoeckx, Eva Dawkins, Julia von Massow, 18 March 2026.

Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries, Pia Orup Lund, Joe Graham, Buse Aras, Jan Snoeckx, Eva Dawkins, Julia von Massow, 18 March 2026.

Gartner, Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions, Satakshi Singh, 30 September 2025.

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※本プレスリリースは、2026年3月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

o9 デジタルブレインの詳細はこちら(https://o9solutions.com/ja/digital-brain?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)から、お役立ちコンテンツ一覧はこちら(https://o9solutions.com/ja/resources?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)からご覧いただけます。

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-gartner-mq)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス