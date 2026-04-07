【新商品】ハンドル付きで持ち運びしやすい。ボタンを押すだけのワンタッチステンレスボトル

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

ワンタッチで開いてすぐ飲めるステンレスボトル「ELTO クイックオープンボトル 625」を2026年3月に発売しました。

「今すぐ飲みたい」と思った瞬間に、片手でスッと開けられる。

そんな使いやすさを目指して生まれたのが、ワンタッチで開くステンレスボトルです。

ワンタッチでクイックオープン

ボトル天面のボタンを押すだけで、フタが開くワンタッチ。

フタを回して開ける必要がないため、

飲みたいときにすぐ飲めるスムーズな使い心地を実現しました。

ワンタッチオープンなので、移動中や作業中でも使いやすく、日常の水分補給をより快適にします。

ハンドル付きで持ち運びやすい

荷物が多いときでもハンドルを持って片手で持ち運べて、通勤や外出時にも便利に使えます。

真空二層構造で保温・保冷

ステンレス製の真空二層構造により、

飲み物の温度をしっかりキープ。

夏は冷たい飲み物を冷たいまま、

冬は温かい飲み物を温かいまま保ちます。

季節を問わず一年中使えるボトルです。

底面ラバーで置き心地もやさしい

ボトル底面にはシリコーンラバー付き。

テーブルに置いたときの衝撃をやわらげ、

傷が付きにくく、音も抑えてくれます。

日常のさりげない使いやすさもポイントです。

分解して洗えるから清潔

フタは「飲み口」と「パッキン」を分解して洗えます。

細かなパーツまで洗えるため、清潔な状態を保てます。

商品概要

アイボリーブルー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/367_1_b263b1ec83eaaf779d0a20ade4764f5a.jpg?v=202604071051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-367-d4057c813130d0c4cbc2c8146031a9eb.pdf