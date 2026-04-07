【出店のお知らせ】Eddie Bauer、国内最大級キャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2026」に出店

株式会社水甚

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国アウトドアブランド「Eddie Bauer」が、2026年4月11日（土）～4月12日（日）に開催される国内最大級のキャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2026」に出店いたします。

「GO OUT JAMBOREE」は、キャンプ・音楽・ファッション・アクティビティが一体となった日本有数のアウトドアイベントです。雄大な自然に囲まれたロケーションの中で、アウトドアライフスタイルの魅力を存分に体験できる場として、多くの来場者から支持を集めています。

Eddie Bauerは1920年にアメリカ・シアトルで創業し、世界初のダウンジャケットを開発するなど、アウトドアブランドとしての確かな機能性と品質を追求してきました。長年培われた技術とクラフトマンシップを背景に、現代のライフスタイルに寄り添うアイテムを展開しています。

今回の出店では、シーズンアイテムを中心に展示・販売を実施。アウトドアシーンはもちろん、日常でも活躍する機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを、実際に手に取ってご覧いただけます。

また、イベントならではの特別な企画や、来場者にお楽しみいただけるコンテンツも予定。自然の中でEddie Bauerの魅力を体感できる機会となります。

2025 GO OUT CAMPにて2025 GO OUT CAMPにて

また、会場ではフォローキャンペーンを実施しております。

公式Instagramをフォローしていただいたお客様には、はずれなしのガラポン抽選にご参加いただけます。ノベルティもご用意しておりますので、ぜひお楽しみください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひ会場へお立ち寄りください。

▮Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

店舗情報

■通常店舗 【東北】

・Eddie Bauer 仙台アエル店（宮城県）

店舗所在地:〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 2F

営業時間:10:00~20:00

【関東】

・Eddie Bauer イーアスつくば店（茨城県）

店舗所在地:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer FKDインターパーク店（栃木県）

店舗所在地:〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer モラージュ菖蒲店（埼玉県）

店舗所在地:〒346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer 日比谷シャンテ店（東京都）

店舗所在地:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ2F

営業時間:11:00~20:00

・Eddie Bauer 吉祥寺店（東京都）

店舗所在地:〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5

営業時間:11:00~20:00

・Eddie Bauer モザイクモール港北店（神奈川県）

店舗所在地:〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 モザイクモール港北

営業時間:10:00~20:00

【中部】

・Eddie Bauer ららぽーと安城店（愛知県）

店舗所在地:〒446-0065 愛知県安城市大東町9-30 ららぽーと安城

営業時間:10:00~21:00

【関西】

・Eddie Bauer 高槻阪急スクエア店（大阪府）

店舗所在地:〒569-1196 大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア

営業時間:10:00~20:00

・Eddie Bauer ららぽーとEXPOCITY店（大阪府）

店舗所在地:〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY

営業時間:10:00~21:00

【九州】

・Eddie Bauer ららぽーと福岡店（福岡県）

店舗所在地:〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡

営業時間:10:00~21:00

■アウトレット店舗 【中部】

・Eddie Bauer 土岐プレミアム・アウトレット店（岐阜県）

店舗所在地:〒509-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2 土岐プレミアム・アウトレット

営業時間:10:00~20:00

オンライン

・公式オンラインストア: https://eddiebauer.jp/

・ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/eddiebauer/detail/



OFFICIAL SNS

・Instagram: https://www.instagram.com/eddiebauer_jp/

Eddie Bauer ストアページへ :https://eddiebauer.jp/