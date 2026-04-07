ノーコードでロボット動作を「記録・再生」。次世代ティーチング装置「SPX4」を発売

モーションリブ株式会社

ロボットが人々を支援する豊かな社会をめざし、ロボット制御技術の実装を推進するモーションリブ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：溝口貴弘、以下「当社」）は、プログラミング不要で直感的にロボット動作を制作・実行できるモーション・サンプラー「SPX4」を開発しました。2026年3月23日より製品提供を開始し、発売イベントとして4月15日から17日に製品体験会を開催いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6I-tWgg7CJQ ]

開発の背景：ロボット導入を阻む「ティーチングの壁」

詳細を見る :https://www.motionlib.com/product/spx4/

現在、製造・物流現場では深刻な人手不足により自動化や遠隔化のニーズが急増しています。しかし、従来のロボット導入には以下の課題がありました。

・専門スキルの必要性： プログラミング技術を持つエンジニアの確保、スキル習得が困難。

・膨大な設定時間： ロボット動作の制作（ティーチング）に多大な時間を要する。

・複雑な動作制作の限界： ソフトタッチな動きや曲線動作の設定が難しい。

当社はこれらの課題を解決し、誰もが直感的にロボットを操れる「パラダイムシフト」を起こすべく「SPX4」を開発しました。

「SPX4」3つの製品コンセプト

操作イメージと主なユースケース

- スキルレス： コードを書かず、ボタン操作や直接の手の動きで動作を記録。専門知識は不要です。- 圧倒的な時短： 動作の制作・修正サイクルを大幅に短縮。多品種・多工程の現場にも即座に対応。- ソフトタッチ作業： 当社独自の力加減の制御技術により、ワークに優しい動きを簡単に再現。SPX4構成例：ロボットを直接手で動かす「ダイレクト操作」や、入力装置を用いた「遠隔操作」に対応。

SPX4は、専門的なプログラミングスキルを必要とせず、ボタン操作のみでロボットを自在に制御可能です。ロボットの動きをリアルタイムに記録し、短時間でティーチングを完了できます。特に従来の手法では困難とされていた、「ワークへの接触を伴う複雑な曲線動作」も容易に記録・再生。さらに、エンドエフェクタ等のツールI/Oの記録・再生にも対応しているため、ピッキングや開閉動作を含む一連の工程を、シームレスかつ確実に自動化へと導きます。

[ティーチング操作例1] 冷蔵庫ドア開閉(https://youtu.be/D7QQXsb509E)[ティーチング操作例2] プリンター開閉(https://youtu.be/yINEaD14jKA)[ティーチング操作例3] エアグリッパ開閉によるピッキング(https://youtu.be/6OJb5OKiNTg)

製品概要・体験会のお知らせ

・製品名： 「SPX4」（https://www.motionlib.com/product/spx4/）

・発売時期： 2026年3月23日

・製品構成： SPX4制御PC、SPX4操作盤、SPX Slot Manager (専用ソフトウエア)

・体験会： 発売に合わせ、実機を操作いただける製品体験会を開催いたします。

日時▶2026年4月15日(水)・4月16日(木)・4月17日(金) 9:00-17:00

会場▶川崎市幸区新川崎7番1号 慶應義塾大学新川崎タウンキャンパス I棟

参加申込（事前予約制）▶当社ウェブサイト（https://www.motionlib.com/event/）

からお申し込みください。

今後の展望：専門家でなくても、誰もがロボットを操れる時代に

当社はSPX4を通じて、ロボットティーチングを専門領域から「現場の誰もが当たり前に扱える領域」へと進化させます。これにより、あらゆる産業におけるロボット化を加速させ、日本全体の競争力強化に貢献してまいります。

■モーションリブについて 企業URL：https://www.motionlib.com/(https://www.motionlib.com/)

モーションリブは、やさしいチカラ※で機械が人々を支援する豊かな社会の実現に向けて、世界中の機械にリアルハプティクスを搭載していきます。いつでもどこでも必要なときに、実世界の物理的接触を伴うあらゆる作業を、機械が人手に代わって実施あるいは支援することで、人々がゆとりある上質な生活を持続的に送ることができる豊かな社会の実現を目指します。

※感触制御技術「リアルハプティクス(R)」を中心に、機械が感触を感じて力加減できる技術を扱っています。

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■本件に関するお問い合わせ

モーションリブ株式会社 広報担当

E-mail：contact@motionlib.com