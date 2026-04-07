【株式会社空調服】4月15日(水)より開催の「熱中症対策展」に出展！ 夏本番前の備えに、様々な業種へ空調服(R)を提案

株式会社空調服様々な業種に対応する空調服(R)ラインナップ

株式会社空調服(本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷 透)は2026年4月15日(水)～17日(金)まで、インテックス大阪にて開催される『熱中症対策展』に出展いたします。

2025年6月1日、厚生労働省により改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策の重要性はさらに高まり、従業員の健康と安全を守るために、必要な投資と認識されております。ブース内では空調服(R)の具体的な導入事例や、幅広いニーズに対応する高品質な製品ラインナップを展示し、企業が抱える課題解決に最適な提案をいたします。

出展内容

１.導入の決め手となる、空調服(R)の導入事例を多数ご紹介

建設業、製造業、物流業、サービス業など、様々な業種での空調服(R)導入事例を、実際のユニフォームの展示や映像・冊子でご紹介します。

２. 様々な環境に対応する製品ラインナップ

横ファン使用、難燃素材、フルハーネス対応、防爆仕様など、様々な環境下で求められる性能を備えた製品を展示。

３.試着体験

服とデバイスを組み合わせた試着体験が可能です。ベスト・半袖・長袖のウェアに、25Vのハイパワータイプやベストセラーの7.2Vタイプなどを組み合わせて、着用できます。

ぜひこの機会に、株式会社空調服のブースへお立ち寄りください。

展示会 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179829/table/5_1_3f6f4bd434ebd0e3a6c2deb15a0ca7c5.jpg?v=202604071051 ]

会社概要

株式会社 空調服

本社 ： 東京都板橋区舟渡一丁目12番11号ヘリオスIIビル4階

代表者 ： 代表取締役社長 市ヶ谷 透

事業内容：空調服(R)及び関連商品、 空調ヘルメット(R)、 空調ベッド(R)、 どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。