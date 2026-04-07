【4月9日 新発売】3秒で、上向き肌印象をロック。撮影現場のプロが認めた『お肌の補正下着』、RCVモデルミストがついにサロン専売で一般発売。

株式会社PLAISIR

「撮影直前の数秒で、モデルのコンディションを最高潮へ導きたい」--そんなプロの現場の切実な声から生まれたフェイシャルミストが、ついにベールを脱ぎます。美容事業を展開する株式会社PLAISIR（群馬県高崎市）は、物理的な皮膜形成によるメイクアップ効果で、瞬時に上向き肌印象をホールドする「RCVモデルミスト」を、全国の提携サロンにて発売開始いたします。

なぜ「モデルミスト」なのか

物理的な皮膜形成によるメイクアップ効果で、瞬時に上向き肌印象をホールドする「RCVモデルミスト」。サロン専売品として一般発売。

タイムリーにクオリティを求められる、過酷な撮影現場から生まれた。

華やかなスポットライトの裏側で、常に時間と戦うモデルたちの肌コンディション。長時間の撮影、繰り返されるメイクチェンジ、そして乾燥。刻一刻と変化する現場において、一番の敵は「肌の疲れによる影（※）」でした。「あと数秒で、肌のコンディションをピークに持っていきたい」 「撮影の最後まで、理想の肌印象をキープさせたい」そんなヘアメイクアップアーティストやモデルたちの、切実なプロの要求に応えるために開発されたのが『RCVモデルミスト』です。

「整え、固定する。」プロが求めた2つの機能。

私たちが目指したのは、単なる保湿ミストではありません。 乾燥した肌に潤いを与えて健やかに「整える」機能と、物理的な皮膜形成によって上向きの肌印象を「固定（ホールド）する」機能。この2つをわずか3秒で完結させることにこだわりました。プロが現場で密かに仕込む、まるで「お肌の補正下着」のような新発想。 「メイクを仕上げた瞬間の、あの自信に満ちた肌印象を、日常のあらゆるシーンで再現してほしい。」 そんな想いから、これまで一部の現場でのみ愛用されていたプロ仕様のフォーミュラを、サロン専売品として解禁いたしました。

※乾燥による

『お肌の補正下着』という新境地

塗るのではなく「纏う（まとう）」。三層の密着ヴェールで肌をホールド。

「RCVモデルミスト」の最大の特徴は、独自の『三層テンション構造』にあります。肌の表面に、目に見えないほど薄く、かつ強固な「密着ヴェール」を形成。このヴェールが、乾燥などでゆるみがちな肌表面に心地よいテンション（張力）を与え続けることで、理想の肌印象を物理的にキープします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97720/table/1_1_1fb1ff279e8802f95f6ab8b9da5f3b58.jpg?v=202604071051 ]独自の「三層ロックヴェール設計」による物理的なホールド効果。プルランをはじめとする3つの密着成分が、健やかな肌印象をキープします。※物理的効果による

この三つの成分が重なり合い、絶妙なバランスで肌をサポートする様子は、まさに「お肌の補正下着」。メイクの仕上げにシュッとひと吹きするだけで、朝の作りたての表情を、夕方まで自信を持ってロックします。

※ハリフィックスは、カラスムギ穀粒エキスのこと

「物理的効果」だからこそ叶う、3秒の驚き。

スキンケア成分による長期的なアプローチとは別に、今すぐ、その場で肌印象を変えたい（※）。そんな切実な願いを、物理的な皮膜形成というメカニズムで叶えました。「瞬間、モデル顔」--その言葉の裏には、緻密に計算された成分の相乗効果が隠されています。

※物理的な皮膜形成によるメイクアップ効果

プロ仕様の成分：RCV（リカバリーウェア発想）

多忙な日常と戦う肌に、確かなリフレッシュを。

商品名の「RCV」には、撮影現場で求められる「Ready（準備）」「Confidence（自信）」「Vivid（鮮やか）」という3つの願いが込められています。 過酷な環境下で酷使されるモデルの肌を、瞬時にベストコンディションへ導くために。私たちは、アスリートが休息時に着用する「リカバリーウェア」の考え方に着目しました。

最先端の整肌成分が、肌のコンディションを「整える」。

表面を物理的に「固める」だけでなく、内側（※）から肌を健やかに保つための贅沢なフォーミュラを凝縮しました。

※角質層まで

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97720/table/1_2_1db43c987b27e25ae9fc47a1c62ff808.jpg?v=202604071051 ]

これら厳選されたコンディショニング成分が、外的ストレス（乾燥など）で乱れがちな肌に潤いとハリを。物理的なホールド力と、成分によるケアの相乗効果。これこそが、プロが現場で手放せない理由です。

※角質層まで ※潤いを与えたことによる

サロン専売品としての価値

日常生活の中で「ときめく肌印象」へ。

「RCVモデルミスト」は、朝のメイクアップ時だけでなく、一日のあらゆるシーンで寄り添うパートナーです。サロン専売品だからこそ、プロのアドバイスとともに、お客様のライフスタイルに合わせた最適な活用方法をご提案いただけます。

物理的な皮膜形成によるメイクアップ効果を最大化する、プロ推奨の使用メソッド。メイクの上からも纏（まと）うだけの「お肌の補正下着」。

◆ Morning（朝の仕込みに）

メイクの最後にひと吹き。三層の密着ヴェールが、朝の完璧な仕上がりを日中もキープします。

◆ Daytime（日中の乾燥対策に）

外出先での潤い補給に。メイクの上から纏うことで、乾燥による「肌の疲れ（※）」を感じさせない、健やかな肌印象へ。

◆ Evening（夕方のリフレッシュに）

仕事帰りや大切な予定の前に。物理的なホールド効果で、夕方の気になる肌印象をポジティブにアップデートします。

プロフェッショナルの手から、お客様へ。

「なぜ、このミストが必要なのか。」それは、一人ひとりの肌悩みに寄り添うサロンの皆様だからこそ伝えられる価値があります。カウンセリングを通じて、この「お肌の補正下着」という新体験をお届けすることで、お客様の日常にさらなる自信と輝きをプラスします。

※乾燥による

商品概要

商品名： RCVモデルミスト（アールシーブイ モデルミスト）

内容量： 100mL

希望小売価格： 3,960円（税込）

発売日： 2026年4月9日(木) 全国の提携サロンにて発売

販売元： 株式会社PLAISIR（プレジール）

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1380-3 TEL：027-362-7450