「AI社長」のTHA、「なぜ老舗企業は成長し続けるのか」福岡発・企業進化論セミナーを共同開催！

株式会社THA

株式会社THA(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1e2a6c353ab8709b9aed8df130544bed0c9a63bba154338bf732e2516778295cJmltdHM9MTc3NDM5NjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2eef7bc6-44a7-620a-1c2d-691545756368&psq=THA%e4%bc%9a%e7%a4%be&u=a1aHR0cHM6Ly90aGEtaW5jLmNvbS8)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子、以下THA）は、2026年5月22日（金）に福岡市内で特別セミナー「老舗 × マネジメント × AI ── 福岡発・企業進化論」を共同開催することをお知らせいたします。本セミナーは、創業124年の老舗薬局でありながら、時代に合わせた挑戦を続ける株式会社大賀薬局と、組織づくり・経営体制の整備を支援する株式会社ハイブリッジマネジメント、そして理念浸透を支援するAIサービス「AI社長」(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f19e1a1b72b1b11cc73af72e71797a3f9f9e927101b7328a3ca97f8d1a005f45JmltdHM9MTc3NDkxNTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2eef7bc6-44a7-620a-1c2d-691545756368&psq=AI%e7%a4%be%e9%95%b7&u=a1aHR0cHM6Ly9haS1zeWFjaG8uY29tLw)を提供するTHAの3社が共同で開催するものです。

老舗企業が成長し続けるために必要な「構造」と「テクノロジー」とは何か。福岡発のリアルな事例を通じて、組織づくり、理念浸透、AI活用のヒントをお届けします。

■セミナー概要

タイトル：老舗 × マネジメント × AI ── 福岡発・企業進化論

サブタイトル：創業124年の大賀薬局は、なぜ今も成長し続けるのか

開催会場： リファレンス大博多ビル貸会議室

（福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル11F）

JR博多駅 博多口より徒歩7分

地下鉄祇園駅より徒歩5分（地下道直結）

参加費：セミナー無料 / 懇親会5,000円

主催：株式会社大賀薬局・株式会社ハイブリッジマネジメント・株式会社THA

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfro9xAh2LTB0wIDvGyOWqjgrHI591VMakIA4d-Tv6en2sjiw/viewform?usp=header)

当日のご案内：

15:30～ 【開場】

16:00～16:20

ハイブリッジマネジメント（高橋 正大 代表）

16:20～16:40

株式会社THA / AI社長 （西山 朝子 代表）

16:40～17:00

大賀薬局 / オーガホールディングス (大賀 崇浩 社長)

17:00～17:10 【休憩】

17:10～18:00

3社パネルディスカッション(50分)

18:00～18:30 交流会(無料)

【懇親会】

19:00～ 懇親会(5,000円)

■開催背景

「老舗企業でありながら、どうすれば変化を続けられるのか」

「採用力や組織力を高めながら、企業らしさをどう次世代に引き継ぐのか」

そんな問いを持つ経営者や事業責任者の方に向けたセミナーです。

本セミナーでは、老舗企業の持つ信頼や理念を守りながら、マネジメントの仕組み化とAI活用によってどのように企業進化を実現していくのかを、実際に関係性を持つ3社の視点からご紹介します。

■セミナー内容

本セミナーでは、単にAIを導入する方法を紹介するのではなく、老舗企業が持つ信頼、文化、理念、地域とのつながりといった強みを、いかに現代の経営に生かしていくかを考えます。

また、THAが提供する「AI社長」が、企業独自の理念や価値観をどのように社内へ浸透させるのかについても、実践の考え方をご紹介します。THAは「AI社長」を、企業理念や社長の想いを深く理解した会社専用のAIキャラクターを構築するサービスとして展開しています。

◆コンテンツ概要

・創業124年の大賀薬局が今なお成長し続ける理由

・老舗企業の成長を支えるマネジメントの仕組み化

・AI社長による理念浸透の考え方

・老舗企業が成長し続けるために必要な「構造」と「テクノロジー」

■登壇者紹介

大賀崇浩（株式会社大賀薬局 代表取締役）

東京理科大学卒業後、大手商社を経て大賀薬局に入社。調剤薬局事業本部長、ドラッグストア事業本部長、代表取締役副社長を歴任し、2017年より代表取締役社長。1902年創業の大賀薬局を率い、福岡を中心に調剤薬局やドラッグストアを展開。薬剤戦師オーガマンとして、残薬問題の啓発や薬育運動にも取り組む。

高橋正大（株式会社ハイブリッジマネジメント 代表取締役社長）

法政大学キャリアデザイン学部卒業後、名桜大学職員を経て株式会社識学に入社。営業兼コンサルタントとして全国No.1やMVP受賞の実績を持ち、2023年に株式会社ハイブリッジマネジメントを設立。「社長不在でも回る会社」を掲げ、福岡を拠点にマネジメント代行や経営・組織・採用支援を通じて、全国の企業の生産性向上に取り組む。

西山朝子（株式会社THA 代表取締役）

DeNA出身。AI社長サービスを通じて「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」をビジョンに掲げ、50社以上の企業にAI社長を導入。企業理念を核とした独自のAI活用法で、多くの老舗企業の「会社らしさ」を強化してきた実績を持つ。

■株式会社THA 代表取締役 西山朝子からのコメント

老舗企業には、長い時間をかけて培ってきた信頼や文化、理念があります。今回のセミナーでは、そうした価値を時代に合わせてどう進化させていくのかを、大賀薬局様、ハイブリッジマネジメント様とともにお伝えします。組織づくりやAI活用に関心のある皆様にとって、実践のヒントになる時間になれば嬉しいです。

■企業情報

【株式会社大賀薬局について】

住所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-9-1 大賀博多駅前ビル3F

HP：【大賀薬局公式サイトURL(https://www.ohga-ph.com/)】

【株式会社ハイブリッジマネジメントについて】

住所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-9-1 大賀博多駅前ビル6階

HP：【ハイブリッジマネジメント公式サイトURL(https://high-bridge.co.jp/)】

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：【AI社長サービスページURL(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f19e1a1b72b1b11cc73af72e71797a3f9f9e927101b7328a3ca97f8d1a005f45JmltdHM9MTc3NDkxNTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2eef7bc6-44a7-620a-1c2d-691545756368&psq=AI%e7%a4%be%e9%95%b7&u=a1aHR0cHM6Ly9haS1zeWFjaG8uY29tLw)】

■お問い合わせ先

株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: 【THAコーポレートサイトURL(https://tha-inc.com/)】

サービスの詳細や利用を検討されている企業や本セミナーのお問い合わせは、上記の連絡先までお問い合わせください。