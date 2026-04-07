あなたのペット専属AIアドバイザー『もしぺ』、事業者向けソリューションへ事業転換へ。ペット保険会社・動物病院・サービス事業者向けに「付帯サービス」として開発開始

株式会社アニポス

株式会社アニポス（東京都新宿区、代表取締役・獣医師：大川拓洋、以下「アニポス」）は、あなたのペット専属AIアドバイザー『もしぺ』（URL：https://www.moshipe.com/ ）の、一般ユーザー向けサービスの提供を終了し、法人向けソリューションとして提供形態を刷新することを発表いたします。

これまでのサービス運営で培ったノウハウを活かし、ペット保険会社、動物病院、ペット関連企業に対し、顧客向けの「付帯サービス」として提供を開始します。

1. 事業転換の背景と目的

ペット市場の現状と課題

近年、ペットの飼育頭数は増加している一方で、飼い主の間では、ペットの健康不安や相談事があっても能動的に相談するハードルが高く、既存の相談サービスを十分に活用できていないケースが多く見られます。

サービス運営から見えたニーズ

『もしぺ』は、累計68万回以上の相談実績を通じて、飼い主のリアルな不安や行動データを蓄積してきました。

その分析により、「ペットの健康不安の解消」は法人が保有する顧客接点においても極めて重要なニーズであり、継続率や満足度に直結する領域であることが明らかになりました。

これらの示唆を踏まえ、事業方針の転換を決定しました。

リブランディングあらゆる企業のコーポレートカラーに適合可能なシンプルなブランドカラーへリブランディング

本事業転換に伴い、『もしぺ』は導入企業のブランドカラーを反映可能なデザインへとリブランディングを実施します。

モノトーンを基調としたシンプルなUIとすることで、あらゆる企業のコーポレートカラーに適合し、自社サービスの一部として自然に組み込める設計としています。これにより、導入企業のブランド価値向上に寄与します。

2. 事業者向け『もしぺ』の提供価値

企業カラー導入イメージ企業カラー導入画面UIイメージ目的

事業者が提供する既存のペット関連サービスに、24時間365日対応のAI相談窓口『もしぺ』を組み込むことで、顧客満足度およびロイヤリティを向上させる新たな付加価値を提供します。

技術的特徴- 獣医師監修による信頼性の高いサービス- 累計68万回以上の相談実績（※応答回数）- 蓄積された相談データに基づく高精度な応答- ユーザーごとの相談内容に応じたパーソナライズ通知機能付加価値の創出- 導入企業の顧客に対し、24時間365日のAI相談窓口を提供- 相談ログを活用した商品開発・マーケティングへの応用が可能

ペット関連事業者の導入メリット（例）

ペット保険会社

- 付帯サービスの提供により、他社との差別化が可能- 顧客満足度向上により、継続率の改善が期待できる- 契約者との接点増加によるエンゲージメント強化- 商品価値向上による販売競争力の強化

動物病院

- 診察時間外や繁忙期の問い合わせ対応を補完- 獣医師・スタッフの業務負担を軽減- 飼い主との継続的接点によりロイヤリティ向上

ペットショップ

- 購入後のサポート提供による安心感の向上- 継続的関係構築によるリピート促進- アフターサポート強化による差別化

ペット関連企業（フード・用品EC・ホテル等）

- 相談機能の付加によるサービス価値向上- 顧客接点強化による利用頻度・継続率向上

自治体

- ペット飼育者への相談機会提供による飼育環境の向上- 住民サービスの充実による満足度向上

3. 事業者向けサービス概要

『もしぺ』を、企業ブランドに合わせて柔軟にカスタマイズ可能なソリューションとして事業者向けに提供します。

提供機能

基本機能

- 会員連携機能：契約情報等に基づくユーザー認証- レポート機能：相談データのレポート出力および月次連携

オプション機能

- デザインカスタマイズ（ロゴ・カラー調整）- API連携・契約情報連携などの高度なシステム統合- 相談データ分析（疾患分類・傾向分析）- 顧客向け通知・配信機能料金体系

導入形態および利用規模に応じた、初期導入費用＋月額費用＋従量課金モデルを採用しています。

月額費用は、システム・保守費用およびAI相談利用料（定額＋従量課金）で構成され、契約者数や利用件数に応じて変動します。

詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先： https://anipos.co.jp/contact/

4. 今後の展望

今後は、ペットとの暮らしに関わるあらゆる事業者との連携を強化し、「飼い主がペットのために最初に頼る場所」となることを目指します。

相談を起点に、医療・保険・フード・ケアへとシームレスにつながる体験を提供し、ペット産業における新たなインフラとしての役割を担ってまいります。

5. 会社概要

株式会社アニポスは『全ての人がより良い適切な動物医療を享受し、動物と幸せに暮らせる世界を創る。』をビジョンに掲げたIT企業です。

社名： 株式会社アニポス

設立： 2019年3月19日

URL：https://anipos.co.jp/

お問い合わせ先：https://anipos.co.jp/contact/

代表者：代表取締役 CEO 獣医師 大川拓洋

本社：東京都新宿区市谷八幡町11-1 市ヶ谷八幡町ビル7F

本店：広島県広島市安佐南区大町西１丁目１２－１１

事業内容：アプリケーションシステムの企画、開発、運営及び販売

取得済み認証：ISO 27001/ ISO 27017

【提供サービス】

※アニポスが提供しているサービスはアニポス社内で開発しています。

ペット保険ラクラク請求アプリ アニポス

ペット保険金を簡単に請求できるスマホアプリ「アニポス」と、「アニポス」からシームレス連携されるペット保険事業者の保険金支払い業務効率化サービスです。

優れたペット保険UXで保険商品のローヤリティー向上に寄与します。

アプリはどなたでも無料でDLでき、ご利用いただけます。

https://anipos.co.jp/#application-dl

導入実績：損害保険会社および少額短期保険会社複数社に導入／累計請求件数約200万件

アニポスAI保険金査定サービス

デジタル化された査定対象情報をもとに、各保険約款や過去の査定結果を参照し、査定業務を支援する情報を提供し、保険会社に連携するサービスです。

本サービスにより、保険会社による保険金査定業務の迅速化・正確性向上、および効率化を支援します。

導入実績：複数の保険事業者に導入

ペット保険基幹業務システム ANIPOS Cloud

https://cloud.anipos.co.jp/

最新の技術を用いたクラウド型ペット保険基幹業務システムです。

安価な導入費用かつ、常に最新で堅牢な保険業務に最適なシステムを提供（SaaS型での提供）しています。

ペット保険業務ワークフローに最適化されておりスムーズなシステム導入、直感的な使用が可能です。

※クラウドセキュリティー認証: ISO27017認証取得済み。

導入実績：複数の保険事業者に導入

アニポス紙請求サービス

保険加入者より行われる紙での保険金請求の処理をアニポスのAI-OCRをベースとしたオペレーションでデジタル化・効率化するBPOサービスです。

導入実績：複数の保険事業者に導入

獣医事コンサルティング

ペット医療保険査定の相談に乗ったり、アドバイスを行う顧問獣医師業やIT最新技術を利用した保険・サービスの提案を行うサービスです。

導入実績：保険事業者への提供実績あり

【受賞・出場歴】

『Camps Acceleration Program』第1期 大賞受賞

『Open Network Lab』第20期採択

『G-CHALLENGE 2020』大賞受賞

『G-STARTUP』第3期採択

『FIN/SUM 2021』一次審査突破

『Tech Crunch Tokyo 2021』ファイナリスト

プレゼン動画：https://youtu.be/1y-vZUNVrL8?si=UhzAscGHrDCkRF13

『KUMIHIMO Tech Camp with Murata 2023』部門採択