大井町駅直結「サウナメッツァ 大井町トラックス」に2つの壁画が誕生

株式会社OVER ALLs

ミューラル（壁画）アートカンパニーの株式会社OVER ALLs（本社：東京都港区、代表取締役社長：赤澤岳人、以下「OVER ALLs」）は、3月28日にオープンした大井町駅直結の複合施設にある「サウナメッツァ大井町トラックス」のエントランスとレストランに、壁画を制作しました。

ミューラル（壁画）の概要

サウナメッツァ大井町トラックス

〒140-0005 東京都品川区広町2丁目1－3

使用画材：ペンキ、スプレー

制作日数：

１.左：外壁ーエントランス：10日（※OVER ALLsのアトリエ内で制作したものを移設）

２.右：内壁ーレストラン：10日

壁画に込めた想い

日常の延長にありながら、空間を進むごとに緊張がほどけ、静かに整っていく上質な時間を届ける、サウナメッツァ大井町トラックス。

エントランスで出迎えるのは、生命の源である泉を取り巻く女神の姿。

泉から湧き出る水と、心身に眠る生命力を象徴する女神は、この場所に足を踏み入れた瞬間から、癒しの物語のはじまりを告げています。

空間を進み、レストランへとたどり着くと、女神の柔らかな手が自然の風景とともに現れます。

エントランスの女神が導いた、澄んだ空気、連なる山脈、芽吹く緑、揺らぐ泡が溶け合い、呼吸とともに心身が静かに整っていく感覚を表現しました。

物語の終わりには、この場所での癒しが記憶として残り、何度も思い出される安らぎとなることを願っています。

アトリエでの制作エントランスの女神の瞳レストランでの制作中

制作アーティスト：OVER ALLs

2016年に代表の赤澤岳人（写真左）と画家の山本勇気（写真右）で結成した、壁画（ミューラル）アーティスト。"Make a beautiful noise from Tokyo"を掲げ、海外を含め約10年で300点以上を制作。みずほ銀行、損保ジャパンなど日本を代表する企業のパーパスアートやエスコンフィールドHOKKAIDOの壁画を手掛ける。「情熱大陸」や「news zero」、「サンデージャポン」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」など、メディア出演も多数。画家の山本勇気は「ART BATTLE JAPAN 2018」チャンピオン。

株式会社OVER ALLs

住所：東京都港区南青山2-26-35

代表取締役社長：赤澤 岳人

Web：http://www.overalls.jp

Instagram：@overalls_art https://www.instagram.com/overalls_art