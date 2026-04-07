「TRINITY FUND」（トリニティ ファンド）の8号が04月07日(火)午前10時より先着順で募集開始　想定年利回り8.0%（税引前）　運用期間8ヵ月！

株式会社WALLMATE不動産

総合不動産事業を行う株式会社WALLMATE不動産（ウォールメイト不動産、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：白川 巴里、以下「当社」）が提供する不動産特定共同事業、「TRINITY FUND」（以下、「トリニティファンド」）において、第8号ファンドとなる「TRINITY FUND 8号」が、2026年04月07日(火)午前10時より先着順にて募集開始となりました。

TRINITY FUND 8号 商品概要は以下URLよりご確認いただけます。

https://trinityfund.jp/fund/fund8(https://trinityfund.jp/fund/fund8)

ご不明点・ご質問等はメールやお電話、LINEでもお問い合わせ可能です！

お気軽にお問合せ下さい。

メールアドレス：trinityfund@wallmate.co.jp

TEL：03-5544-9760（ファンド事業部直通）

TRINITY FUND HP ：https://trinityfund.jp/

TRINITY FUND 公式X ：https://x.com/trinity_fund_

TRINITY FUND 公式LINE：https://lin.ee/FM4l1nW

TRINITY FUND 8号 概要

投資対象物件は、東京都渋谷区上原2丁目に所在する土地1筆（以下併せて、本物件という）となります。

（2026年4月現在、本物件にはアパートが建っておりますが、2026年5月より解体工事が行われる予定です。）

トリニティファンドを運営する株式会社WALLMATE不動産（以下、WALLMATE不動産）が本物件を取得し、売却活動を行います。

WALLMATE不動産は都内に8店舗を構え（本社を除く）、2026年3月で設立12年目を迎えました。

昨年度は売上高125億円を達成し、累計仲介実績は1,800件を超え、自社物件の販売数も着実に積み上げています。

投資家の皆様には、本物件の取得費用（解体費などを含む）を募集します。

本ファンドの主な配当原資はキャピタル（売却）収入※1を想定しております。

万が一、募集期間中に優先出資額に満たなかった場合でも、WALLMATE不動産が不足分の優先出資を行い、運用を開始いたします。

運用期間中は外部への売却活動を行います。

なお、運用期間終了日までに外部への売却が行われなかった場合であっても、WALLMATE不動産にて対象物件の買戻しを実施し、組成当初の予定通り運用を終了いたします。※²

※¹本ファンドの主な配当原資はキャピタル（売却）収入となります。

(インカム収入 0.1%：キャピタル収入 7.9%)

※²自社買戻し価格については運用終了時の価格となります。募集金額と相違する場合がありますので予めご了承ください。

渋谷区上原2丁目PJ

■渋谷区上原2丁目PJの5つのポイント

１. 高い資産価値を誇る"上原"ブランド

２. 地価の上昇と確かな相場感

３. 3駅2路線利用可能で2面接道の好立地

４. キャピタル重視の想定利回り8%（インカム収入 0.1%：キャピタル収入 7.9%）

５. 運用期間8ヵ月の短期運用

■高い資産価値を誇る"上原"ブランド

本物件が位置する渋谷区上原エリアは、小田急線と東京メトロ千代田線の2路線が利用でき、新宿や表参道へ直通する非常に利便性の高い高級住宅街です。

高台には高級住宅が立ち並ぶ一方、駅周辺にはハイセンスな飲食店やこだわりの個人店が集まる魅力的な街並みが広がっています。

豊かな公園や緑も多く、子育て支援にも力を入れていることから、ファミリー層からも高い人気を集めるエリアです。

■地価の上昇と確かな相場感

渋谷区の住宅地地価は2017年から2026年にかけて約1.7倍へと上昇を続けており、一時的な調整局面でも速やかに回復する地価の下落耐性の強さが示唆されています。

近隣では坪単価約736万～877万円での成約事例も確認されており（※REINS及び弊社ヒアリング情報）、上原2丁目のように供給が極めて限定的なエリアは、売却益（キャピタルゲイン）を重視する投資において優位な市場環境が期待されます。

■3駅2路線利用可能で2面接道の好立地

本物件は「代々木上原」「代々木八幡」「代々木公園」の3駅が徒歩10分圏内という利便性の高い場所に位置しています。

70平方メートル 以上の敷地面積を確保しており、さらに2方向で道路に接しているため、様々な建築プランが検討しやすい地型となります。

■キャピタル重視の想定利回り8%（インカム収入 0.1%：キャピタル収入 7.9%）

本ファンドは、TRINITY FUND初となる「キャピタル重視型」として運用いたします。

インカムゲイン0.1%、キャピタルゲイン7.9%の合計8.0%（年利）を想定利回りとして設定しました。

近年の上昇傾向にある地価推移を背景に、売却益の追求を主軸に据えたパフォーマンスの実現を目指します。

■運用期間8ヵ月の短期運用

運用開始後に建物を解体し、市場ニーズの高い更地として整備を行いながら販売活動を進めてまいります。（※運用期間中は駐車場等として一部収益を確保する場合がございます。）

運用期間は8ヶ月を想定しておりますが、WALLMATE不動産が持つ販売力を活かすことで、早期の運用終了と利益確定を目指すスピード感のある戦略を描いています。

物件情報・スケジュール

「TRINITY FUND 8号」は東京都渋谷区上原2丁目に所在する土地1筆を対象としたファンドとして、2026年04月07日(火)午前10時より募集を開始いたしました。

募集は先着順となりますので、ぜひお早めにご検討ください。

TRINITY FUND 8号 商品概要はこちら

https://trinityfund.jp/fund/fund8(https://trinityfund.jp/fund/fund8)

【渋谷区上原2丁目PJ】

所在 ：東京都渋谷区上原2-8-6（住居表示）

土地面積 ：78.06平方メートル （実測面積）

募集期間 ：2026年04月07日～2026年04月25日

運用期間 ：2026年04月30日～2026年12月25日

出資総額 ：14,000万円

募集総額 ：12,600万円（弊社劣後出資10%を除く）

最低出資可能額 ：50万円（1口）

想定年利回り ：8%

募集方式 ：先着順

※先着順の為、早期に募集を終了する可能性もございます。ご了承ください。

配当 ：償還時一括

元本等償還日 ：2027年01月15日（予定日）

不動産鑑定士による鑑定評価の有無：有

鑑定評価額： 16,900万円

※本件鑑定評価書は、弊社が購入するにあたっての時価評価・各種遵法性のチェックの為に取得しております。

キャンペーン情報

TRINITY FUND 8号へご出資いただいた方全員に、Amazonギフトを最大8万円分プレゼントいたします！

はじめてTRINITY FUNDにご参加される方も、既にご出資いただいたことのある方も対象となります。

この機会にぜひ、ご参加ください。

■対象ファンド

TRINITY FUND 8号

■対象期間

対象ファンドの募集期間中

※対象ファンドは先着でのお申込みのため、満額になり次第本キャンペーンも終了させていただきます。

■プレゼント反映日

2026年5月～6月頃

※多少の前後がございます。ご了承ください。

詳細は以下、TRINITY FUND 8号の商品概要ページからご確認ください。

TRINITY FUND 8号 商品概要はこちら

https://trinityfund.jp/fund/fund8(https://trinityfund.jp/fund/fund8)

会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

資本金：1億円

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

HP：https://wallmate-holdings.co.jp/