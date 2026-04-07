【出店のお知らせ】FIRST DOWN USA、国内最大級キャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2026」に出店

株式会社水甚

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国アウトドアブランド「FIRST DOWN USA」が、2026年4月11日（土）～4月12日（日）に開催される国内最大級のキャンプフェス「GO OUT JAMBOREE 2026」に出店いたします。

「GO OUT JAMBOREE」は、キャンプ・音楽・ファッション・アクティビティが一体となった日本有数のアウトドアイベントです。静岡県富士宮市・ふもとっぱらを会場に、毎年多くのキャンプファンやアウトドア愛好家が来場し、3日間を通して特別な体験を楽しめるフェスとして知られています。

会場には音楽ライブやワークショップ、キッズ向けコンテンツなど多彩な企画が用意されるほか、50ブランド以上が出店する「ブランドアベニュー」も展開され、アウトドア・ファッションの最新トレンドを体感できます。

FIRST DOWN USAは、本イベントにおいてブランドブースを出店。2026年春コレクションのテーマである「NEW MIX OF CULTURE」を体現するアイテムの展示・販売に加え、来場者が気軽にブランドの魅力に触れられるコンテンツを用意予定です。

また、イベント会場限定の企画や、ここでしか体験できない特別なコンテンツも実施予定。アウトドアシーンと都市的スタイルを融合したFIRST DOWN USAの世界観を、ぜひ現地でご体感ください。

2025 GO OUT CAMPにて2025 GO OUT CAMPにて

また、会場ではフォローキャンペーンを実施しております。

公式Instagramをフォローしていただいたお客様には、はずれなしのガラポン抽選にご参加いただけます。ノベルティもご用意しておりますので、ぜひお楽しみください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひ会場へお立ち寄りください。

FIRST DOWN USAについて

“Dream It. Be It.”

地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。

FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。

公式ブランドサイトを見る :https://firstdown-official.com/

店舗情報

◆FIRST DOWN USA 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目7-7

HULIC &New KICHIJOJI 1F

0422-26-8230

◆FIRST DOWN USA ららぽーと福岡店

福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 2F

092-404-3335

◆OFFICIAL SITE

https://firstdown-official.com/

◆Instagram

https://www.instagram.com/firstdown_official/