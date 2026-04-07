wavelogy、Panasonic Accelerator 2025 デモデイにて優秀賞を受賞

wavelogy株式会社

wavelogy は、パナソニック エレクトリックワークス社が主催するアクセラレータープログラムに参画し、2026 年 3 月 18 日に開催された成果発表会（デモデイ）において優秀賞を受賞しました。

本プログラムでは、Well-being および Energy Management 領域における新規事業創出を目的に、スタートアップとパナソニックが共創しながら実証・検証を推進しています。2025年度は10社が採択されました。



Wavelogy は本取り組みにおいて、水道インフラにおける漏水課題の解決をテーマに、パナソニックと共同で検証を実施しました。具体的には、スマートメーターと連携した漏水検知の高度化に取り組み、省人化や早期検知によるインフラ運用の効率化を目指しています。

今回の受賞は、

・社会課題の解像度の高さ

・共創による実現可能性

・事業化を見据えた検証プロセス

が評価されたものです。

現在、本テーマは次フェーズ（追加検証・事業化検討）への移行を見据えた検討が進んでいます。

今後もWavelogyは、大企業との共創を通じて、社会インフラ領域における価値創出を加速していきます。

振動による漏水調査機の原理試作と解析イメージ

■ wavelogy株式会社について

wavelogy株式会社は、「音を認識し新たな産業を作る」「生活のすべてを支える音インフラとなること」をビジョンに掲げる、東京工業大学発の音解析スタートアップです。音・振動・画像・センサデータといった多様な非構造データを扱い、独自の音解析技術を基盤として、産業機器の異常検知、インフラ設備の状態監視、自然環境の音解析など、幅広い領域でDXソリューションを提供しています。

水インフラ分野では、漏水調査AIソリューション「SuiDo」を中心に、音響データを用いた漏水診断の効率化・高度化を推進。水道事業者の人材不足や技術伝承の課題に対し、音のデジタル化とAI解析による新たな業務プロセスを提案しています。

また、wavelogyはカスタムAI開発・専用ハードウェア開発を組み合わせた「一貫開発」を強みとし、現場に合わせた高い精度のセンシングやデータ解析を実現。製造業・電力事業・森林管理など多様なパートナーと共創しながら、音解析を通じた新しい社会インフラの構築に取り組んでいます。

会社名：wavelogy株式会社

所在地：東京都大田区

代表者：代表取締役社長 道上 竣介

事業内容：音解析業務・解析ソリューションの開発

コーポレートサイト：https://wavelogy.jp/