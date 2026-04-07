今年のＧＷは“STAR WARS”！テレビ愛知史上、銀河系最大級の特別編成！歴代の「スター・ウォーズ」シリーズ６作品を５月１日（金）から６日連続で一挙放送！！

テレビ愛知株式会社

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。その最新作である、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が５月２２日(金)日米同時公開となります。

これを記念し、テレビ愛知では、２０２６年５月のゴールデンウィーク期間中、歴代の「スター・ウォーズ」シリーズ６作品を、５月１日（金）から６日間連続で放送します！！

全世代から愛されるSF映画の金字塔を、物語の時系列順に連日放送いたします。

５月１日から３日にかけては、映画史に残る最強の悪役の一人／ダース・ベイダーの誕生秘話を描く新３部作を放送。５月４日（スター・ウォーズの日）から６日にかけては、銀河の支配を目論む帝国軍とそれに抗う反乱軍の戦いを描く旧３部作を放送。

かつて劇場で興奮した世代から、初めて「スター・ウォーズ」に出会うお子様までご家族揃って、壮大な銀河の歴史を「おさらい」できるチャンスをお見逃しなく！

【放送スケジュール】

５月１日（金） 昼１２：３０～

『スター・ウォーズ／ファントム・メナス (エピソード 1)』

５月２日（土）午後１：３０～

『スター・ウォーズ／クローンの攻撃 (エピソード 2)』

５月３日（日）午後２：００～

『スター・ウォーズ／シスの復讐 (エピソード 3)』

５月４日（月・祝）昼１２：３０～

『スター・ウォーズ／新たなる希望 (エピソード 4)』

５月５日（火・祝）昼１２：３０～

『スター・ウォーズ／帝国の逆襲 (エピソード 5)』

５月６日（水・休）昼１２：３０～

『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード 6)』

また放送期間中、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。キャンペーンの応募方法や賞品の詳細につきましては、改めて番組公式ホームページおよびＳＮＳにて発表いたします。お楽しみに！

【番組公式HP】https://tv-aichi.co.jp/cinema/

【番組公式X】https://x.com/tva_cinema_10ch

劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は「スター・ウォーズ」を世に送り出したジョージ・ルーカスが撮影現場にも訪れ、高く評価し称賛する“孤高の賞金稼ぎマンダロリアン”と“強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグー”の二人の物語。２０１９年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来約７年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってきます！

本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還(エピソード 6)』の後。帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずでしたが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていました─。その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちが狙うのは、強いフォースを秘めるグローグー。まだ言葉も話せず、ひとりぼっちだった幼いグローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアン／ディン・ジャリンでした。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難…、新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で二人は親子のような絆を育んでいきます──。『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は５月２２日(金)日米同時公開。