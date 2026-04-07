イッキで終わらせるには、もったいない。元メキシコ大使館シェフとミシュラン二つ星「Pujol」出身シェフによるメキシコ料理とテキーラの1日限定コースを東京で開催。

株式会社マルシエロヒラメのセビーチェ

株式会社マルシエロ（本社：東京都荒川区）が運営するメキシコ料理レストラン「シエリートリンド バーアンドグリル」（東京・竹芝）は、2026年4月22日（水）、メキシコ料理とテキーラのペアリングを楽しむ1日限定コースを提供します。

日本ではテキーラはショットで飲むイメージが強いお酒かもしれません。しかし近年はソーダで割るだけでなく、カクテルやストレートなど、さまざまな楽しみ方が広がりつつあります。テキーラは熟成によって香りや味わいが変わる蒸留酒で、海外の一部レストランでは料理の流れに合わせて楽しまれることもあります。今回はそのスタイルをコースとしてご用意しました。

テキーラ ドンフリオのカクテル

当店では、元メキシコ大使館シェフのビクトル・バスケスが以前より在籍しており、2025年12月にはメキシコシティのミシュラン二つ星レストラン「Pujol（プジョル）」出身のサミュエル・ディアスが加わり、2名のシェフ体制となったことを機に、今回のコースをご用意しました。

セビーチェやトスターダなどの前菜から、マサ（とうもろこし）を使った料理、モレを使ったメイン料理、デザートへと続く構成で、メキシコ料理をコース仕立てで表現します。前菜からメイン、デザートまでを一つの流れとして楽しんでいただくことで、メキシコ料理を一皿ずつではなく、コースとして体験していただける内容です。

本コースは、ドンフリオ様の協力により実現しました。テキーラの熟成による味わいの違いをお楽しみいただくほか、テキーラを使ったカクテルも提供予定です。あわせて、料理に寄り添うワインなどもご用意し、料理とお酒を行き来しながら楽しんでいただけるコースにしました。

メキシコ料理とテキーラが織りなす食文化を楽しんでいただく、1日限りの特別コースです。

■コース内容（予定）

・ヒラメのセビーチェ

・車海老のトスターダ

・シキルパクと貝類のサラダ

・メキシコ食材のスープ

・マサ（とうもろこし）を使った料理

・牛ショートリブとモレ カモーテのピュレ

・マンゴーのデザート

※ペアリングはテキーラ、テキーラカクテル、ワインなどを予定しています。

※ドリンクペアリングなしで、コース料理のみでもご予約いただけます。

※牛ショートリブとモレ カモーテのピュレ

■シェフ

ビクトル・バスケス

メキシコシティ出身。元メキシコ大使館シェフ。在任中は1,000人規模のイベントや、政府高官を招いたレセプションなどで料理を提供。現在は東京・シエリートリンド バーアンドグリル、モダンメキシカン カボスのエグゼクティブシェフを務める。

サミュエル・ディアス

メキシコ・ベラクルス州出身。メキシコシティのミシュラン二つ星レストラン「Pujol（プジョル）」出身。2025年12月よりシエリートリンド バーアンドグリルのシェフとして加わる。

■開催概要

開催日：2026年4月22日（水）

時間：18:00／19:00／20:00 スタート（3部制）

※上記3つよりお好きなお時間をお選びください。

※各時間20名様までのご案内です。

※各回とも開場は開始30分前です。開始までの時間、アミューズとドリンクをご用意しておりますので、ぜひ開場時間にあわせてお越しください。

会場：シエリートリンド バーアンドグリル（東京・竹芝）

料金：

コース料理 13,000円（税込）

ドリンクペアリング 5,000円（税込）※希望者のみ

予約方法：TableCheck または お電話

予約URL：https://www.tablecheck.com/shops/cielitolindo/reserve

TEL：03-6381-5385

協力：ドンフリオ

■店舗情報

店名：シエリートリンド バーアンドグリル

所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 3階

URL：https://cielito.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/cielito_official/

■会社概要

会社名：株式会社マルシエロ

所在地：東京都荒川区荒川3-64-3

代表者：山下 大介

事業内容：飲食店運営（メキシコ料理レストラン「シエリートリンド バーアンドグリル」「モダンメキシカン カボス」運営）

TEL：03-5615-0911

URL：https://cielito.shop/

■お問い合わせ先

シエリートリンド バーアンドグリル

TEL：03-6381-5385