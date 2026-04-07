受け取り手が“好きな商品をえらべる”「えらべるギフト」ギフトカードを全国のファミリーマート、ミニストップで販売開始

インコム・ジャパン株式会社

インコム・ジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：荒井 琢麿、以下「インコム」)は、受け取った方が自分の好みに合わせて商品を選べるマルチチョイス型ギフトカード 「えらべるギフト」を2026年4月7日より全国のファミリーマート、ミニストップにて順次販売開始いたします。

「えらべるギフト」公式サイト :https://eraberu.gift

＜使い方の3ステップ＞

受け取ってから「えらべる」

ギフトを贈る際に「相手の好みに合うか分からない」「何を選べばよいか迷う」と感じる人は少なくありません。インコムの消費者調査では、約４割が「相手の好みかどうかわからないギフト」を贈ることについて、お悩みをかかえていることがわかりました。

こうした声から生まれたのが「えらべるギフト」です。贈る側の迷いを減らし、受け取る側は自分の好きなものを選べるギフト体験を提供します。

複数の商品を自由に「マルチ」にえらべる

「えらべるギフト」は、購入した金額の範囲内で、専用の交換サイトから複数の商品を自由に選んで、何度でも交換できるマルチチョイス型のギフトカードです。一度で使い切る必要はなく、少しずつ分けて交換できるため、受け取った方のペースや好みに合わせて楽しめます

身近なお店で購入できる

全国のファミリーマート、ミニストップでお求めいただけます。特別なイベントや日常の贈りものまであらゆるギフトシーンに対応します。

*一部取り扱いのない店舗がございます｡

商品概要

商品名 ：えらべるギフト

価格 ：3,000円/5,000円/10,000円/30,000円

有効期限 ：購入日から180日

公式サイト：https://eraberu.gift

※交換可能ブランドなどの詳細は順次公式サイトにてご案内いたします。

インコムが提供する技術について

「えらべるギフト」には、インコムが提供する「POSA」技術と、各種ギフト商品への交換を可能にする”インコム・プロモーション・プラットフォーム“（以下「IPP」）が採用されています。POSAは、店舗レジでの支払い時にギフトカードを有効化する仕組みで、全国に広がる数万店舗のインコム・パートナーネットワークを活用したギフト流通を実現しています。

また、IPPを活用することで、多様なサービスを効率的かつスピーディーにギフトとして展開することが可能となり、新たなギフトサービスの立ち上げを支えています。

詳細はこちら https://incomm.jp/business/distribution/

*「POSA」はインコム・ジャパン株式会社の登録商標です。

* 本プレスリリースに記載されている社名・サービス名等は、各社の商標または登録商標です。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

インコム・ジャパン株式会社 広報部

連絡先：https://incomm.jp/contact/