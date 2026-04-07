日本ベネックス、滋賀県湖南市で国内最大級となる約6MWの屋根借り太陽光発電所を稼働

株式会社日本ベネックス

株式会社日本ベネックス（本社：長崎県諫早市、代表取締役：小林洋平、以下「日本ベネックス」）は、滋賀県湖南市にてUIBホールディングス傘下の株式会社ユニファイド・インダストリアル（本社：東京都港区 代表取締役 兼 UIBグループ日本代表：滝沢 洋）が開発した物流施設「UIB湖南ロジスティクスセンターII」の屋根に太陽光発電所「ベネックス湖南市1ソーラーポート」（以下「本発電所」）を設置し、このたび運転を開始いたしました。本発電所は、単独の物流施設における屋根借り方式の稼働済み太陽光発電所としては、国内最大級*1となります。

「ベネックス湖南市1ソーラーポート」

本発電所は「UIB湖南ロジスティクスセンターII」の屋上屋根に9,620枚の太陽電池モジュールを設置して建設された6,012.5kWの太陽光発電所で、発電した電力は、FIP制度を活用して全量を外部へ売電いたします。

年間発電量は、一般家庭約1,678世帯分の消費電力に相当する約503万kWhを見込んでおります。

【ベネックス湖南市1ソーラーポート 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32810/table/89_1_3a8983558c29567616e277bfcbf9d0a7.jpg?v=202604071051 ]

本発電所の稼働により、日本ベネックスの保有する自社発電所は57件（合計出力約87.2MW）となりました。このうち物流施設の屋根借り太陽光発電所は40件（合計出力約78.2MW）、FIP太陽光発電所は32件（合計出力約66.3MW）となります。

日本ベネックスは、太陽光発電所の建設および運営を通じて、再生可能エネルギーのさらなる普及に貢献してまいります。

*1 公開情報に基づく当社調べ。物流施設関連会社への屋根貸しは除く。

<株式会社日本ベネックスについて>

創業以来、68年の精密板金加工の実績をベースに、2012年より再生可能エネルギー事業に参入し、事業の新しい柱を確立。「いい仕事を、しつづける。」をパーパスに掲げ、社会に新たな価値を創造する事業を展開している。

URL ：https://www.japan-benex.co.jp/

本社 ：長崎県諫早市津久葉町99番地48

代表者 ：代表取締役社長 小林洋平

設立 ：1957年

従業員数：200名（グループ会社含む）

事業内容：

・製造事業（精密板金加工技術をコア技術とした各種産業機器の設計・製造）

・環境エネルギー事業（再生可能エネルギー設備設計・施工及び自社発電所の運営）