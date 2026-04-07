北陸新幹線舞鶴誘致促進会議の設立総会及び記念講演会を開催

舞鶴市

舞鶴市、舞鶴市議会、舞鶴商工会議所が連携し、北陸新幹線舞鶴ルートの誘致を推進する新組織を設立。令和8年4月29日に設立総会と石丸修平氏・東博暢氏による記念講演会を実施します。

舞鶴市、舞鶴市議会、舞鶴商工会議所は、北陸新幹線舞鶴ルートの誘致を推進するため、「北陸新幹線舞鶴誘致促進会議」を設立します。

北陸新幹線敦賀～新大阪間ルートについては、昨年12月の与党整備委員会において、舞鶴を経由するルート2案を含む8案の再検討が行われることとなりました。今回の設立総会を契機に、舞鶴ルートの重要性を発信し、さらなる機運醸成を図ります。

当日は設立総会に加え、「次世代の日本海国土軸はここから創る」と題した記念講演会を開催します。講師には、福岡地域戦略推進協議会事務局長の石丸修平氏と、日本総合研究所プリンシパルで舞鶴市政策アドバイザーを務める東博暢氏をお招きします。

本講演では、外部からの投資や活力を呼び込む戦略から、産学官民が連携して新しい価値を生み出す組織づくりまで、次世代の日本海国土軸の実現に向けた道筋についてトークセッション形式で語り合います。

【開催概要】

登壇者プロフィール

- 日時令和8年4月29日（水・祝） 13時30分から（90分程度）- 場所舞鶴市商工観光センター 5階 コンベンションホール- 内容・設立総会（会長挨拶ほか）・記念講演：『次世代の日本海国土軸はここから創る』石丸 修平 氏（福岡地域戦略推進協議会 事務局長）東 博暢 氏（日本総合研究所 プリンシパル、舞鶴市政策アドバイザー）- 入場料無料- 参加申込令和8年4月27日（月）までに、下記申込フォームよりお申し込みくださいhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XwwrrALeNOIVScVbTjBZNlvPks_TxF7s0YTLbOWIgaHsig/viewform

石丸修平(いしまる しゅうへい)氏

福岡地域戦略推進協議会(FDC)事務局長

● 1979年生まれ、福岡県出身。経済産業省、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)等を経て2015年4月より福岡地域戦略推進協

議会(FDC)事務局長。中央省庁や地方自治体の委員など公職も多

数務める。

● 著書に「超成長都市「福岡」の秘密 世界が注目するイノベーションの仕組み(日本経済新聞出版)」。

● 2021年10月、世界経済フォーラムと国際官民連携ネットワークによるAgile 50(公共部門においてイノベーションを推進し世界からガバナンスに変革を起こしているリーダー)として、「破壊的変革を導

く世界で最も影響力のある 50 人」に選出される。

東 博暢(あずま ひろのぶ)氏

株式会社日本総合研究所 プリンシパル

舞鶴市政策アドバイザー

● 1980年大阪府生まれ。

● 2006年日本総合研究所入社。2016年2月に、日本の成長戦略の基盤となる先進性の高い技術やビジネスアイデアの事業化を支援しイノベーションを推進する異業種連携の事業コンソーシアム「Incubation & Innovation Initiative (III)」を組成し、全体統括を行う。オープンイノベーション推進、高専・大学改革、ディープテックスタートアップ支援を実施。その他、内閣府、国土交通省、総務省、経済産業省等の関連有識者委員会の委員を歴任、各自治体の首長のフェローも務める。