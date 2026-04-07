画一的な採用が、日本の労働力を眠らせている。柔軟な働き方でシングルマザーの活躍を実現させたツムグワークス、インパクトレポート2026年を公開

TSUMUGU WORKS株式会社

シングルマザー等の就労支援およびバックオフィス代行事業を展開するTSUMUGU WORKS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小原 光弘）は、自社事業が社会に与えた影響を定量 / 定性の両データで可視化した「インパクトレポート2026年」を公開いたしました。

インパクトレポート作成の背景

日本のひとり親世帯の貧困率は先進国の中でも高い水準にあり、その解決策として多くの就労支援事業が存在します。

しかしシングルマザーは、その時間的制約を理由に正社員での採用が見送られるというケースも絶えず、働く意思のある優秀層が埋もれているという大きな課題を抱えています。

代表の小原はNPO等での活動を通じ、「安心して子育てできる環境には、まず親の経済的自立、時間的ゆとりが不可欠である」と考えています。そこでまずは、シングルマザーの潜在的なポテンシャルを可視化することを目指し、インパクトレポートを作成しました。

インパクトレポートのデータ

本レポートでは、ロジックモデルに基づき、短期・中期・長期の社会的インパクトを測定しています。

ツムグワークスで雇用しているシングルマザーから、初期インパクトとして以下のデータを抽出いたしました。

ツムグワークスでは、完全在宅で仕事ができるようITツールやクラウドサービスを積極活用し、効率化を進めることで、適正な報酬体系を実現しています。

また、完全在宅勤務の導入により、通勤時間が不要となり、時間にゆとりを生み出すことができています。

レポートでは、営業職や経理職など、潜在的な優秀層が、時間の制約さえクリアすれば企業にとって不可欠な戦力になることを実例と共に提示しました。

インパクトレポート2026はこちら :https://drive.google.com/file/d/103-e2kiOHFVxv-ShVu_xnYDIcM-zfvp_/view?usp=sharing

このレポートは、同様の課題に取り組む企業様や、導入を検討される企業様の指針として活用いただくことを想定しています。

本プレスリリースおよびインパクトレポートの公表データをご利用いただく際は、必ず「ツムグワークス株式会社 調べ」または「ツムグワークス株式会社 インパクトレポート2026年より引用」と付記いただけますようお願い申し上げます。

ツムグワークスとは

シングルマザーに特化したアウトソーシング事業（BPO）を提供する企業。ISMS（ISO/IEC 27001）を取得した高度なセキュリティ体制下で、経理・事務のプロが業務を完遂します。

クライアント企業のバックオフィスコストを平均39%削減するなど、サービス実績とともに、業務の発注がそのまま「ひとり親世帯の支援」に直結する、持続可能な社会貢献モデルの実現を目指しています。

https://tsumugu-works.co.jp/

代表メッセージ

TSUMUGU WORKS株式会社代表取締役 小原光弘クライアント企業と共に創る、社会を変えるBPOモデル

「シングルマザーだから」という理由で、キャリアや収入を諦める必要のない社会を作りたいという想いで事業展開をしています。

今回のインパクトレポートでは、支援対象者の平均時給や稼働実態の具体的な実数値を公開いたしました。これはソーシャルビジネスにおいて不可欠な事業の透明性を担保することで、シングルマザーが優秀な人材として正当に評価され、活躍できる社会の実現を目指すものです。

今後はより多くのシングルマザーに就労機会を提供し、『シングルマザーの就労支援といえばツムグワークス』と認識されるよう、全国規模でのブランド認知の向上にも注力していきます。