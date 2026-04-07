機能性表示食品のメタプラスシリーズ『メタプラス ウエスト』リニューアル新発売！

株式会社メタボリック

新陳代謝にこだわり、全ての人の美と健康を応援する株式会社メタボリック（代表取締役社長:西田和弘 本社:東京都新宿区、以下メタボリック） は、2026年4月28日より機能性表示食品※1.メタプラスシリーズの「メタプラス ウエスト」をリニューアルし、全国のドラッグストア各店にて販売いたします。

メタプラスは社名＜metabolic＞を冠し、metabolic+plusを語源とした、メタボリックを代表する機能性表示食品のブランドシリーズです。エビデンスのある機能性表示食品でありながら気軽に挑戦しやすい価格設定であることなどから多くの方にご支持いただいております。

※1.機能性表示食品：事業者の責任において科学的根拠をもとに商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のこと。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出を行ったものです。

機能性関与成分「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の機能が増えました！

リニューアルによって、 「メタプラス ウエスト」はパッケージが新しくなり、機能性関与成分「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」※2.の機能が、2つに増えました。

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能、肥満気味な方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。

配合成分も見直し、より健康をサポートできるよう、L-カルニチンに加え、金時ショウガ末、黒胡椒抽出物、ビタミンB2も配合。加えて、1粒当たり250mgから220mgとなり、より小粒で飲みやすくなりました。

日常の適度な運動と、バランスの良い食事に、新しくなった「メタプラス ウエスト」をプラスして、ぜひ健康管理にお役立ていただければと思います。

※2.ブラックジンジャー：タイ王国で「クラチャイダム」と呼ばれ、古くから根茎部を食されてきたショウガ科の植物です。その切り口は黒から紫色をしており、ポリメトキシフラボンを含んでいます。

商品概要

商品名: メタプラス ウエスト 15日分 ／ 31日分

機能性関与成分: ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 12mg ※2粒当たり

届出番号: K252

消費者庁ホームページにて「届出番号」入力により、届出情報をご覧いただけます。

消費者庁ホームページ https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

※届出番号欄に「K252」と入力し検索してください。

機能性表示: 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能、肥満気味な方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。

対象者: BMI が高めの健康な方（疾病に罹患している者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を除く。）

希望小売価格: 15日分 1,166円（税込） ／ 31日分 1,922円（税込）

販売店舗: 全国のドラッグストア各店およびECサイト

内容量: 15日分 6.6g（220mg×30粒） ／ 31日分 13.64g（220mg×62粒）

その他の成分: 金時ショウガ末、L-カルニチン、黒胡椒抽出物、ビタミンB2

摂取の方法: 1日2粒を目安に、たっぷりの水またはぬるま湯と一緒にかまずにお召し上がりください。

URL: https://www.mdc.co.jp/prmo/metaplus/waist/

※ブランドサイトの切り替えはリニューアル新発売日の4月28日となります。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

機能性表示食品のメタプラス シリーズ品もパッケージリニューアル！

「メタプラス ウエスト マックス」、「メタプラス 糖質ケア」につきましても、内閣府が定める「食品表示基準」の一部改正に合わせ、今春パッケージリニューアルを行い、順次切り替えてまいります。

株式会社メタボリック

すべての人に美と健康を。

株式会社メタボリックは、1991年（平成3年）10月に発足した、健康食品メーカーです。“メタボリック”は英語で、「新陳代謝の」という意味があることから、「健康と美容の基本は新陳代謝にある」という意味を込めて社名としています。そしてメタボリックは創業以来、一貫して最新の研究結果やお客様の声に耳を傾け、細心の注意と好奇心を持って商品開発・販売を行っています。日常生活を通じて健康づくりをサポートする役割を担うべく、新陳代謝にこだわり、より安全で安心な商品作りを通して、お客様の美と健康に貢献できるよう努力を続けてまいります。https://www.mdc.co.jp