子育てにかかわる制度、知らずに損をしていませんか？妊娠がわかったら読んでほしい『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院本社）が４月７日に発売！

辰巳出版株式会社『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院）

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妊娠・出産・育児にかかわる制度、複雑すぎる！？

妊娠をすると直面する手続きのあれやこれや……。

ただでさえ体調が不安定な時期、お金の不安まで抱えたくないですよね。

本書は【知らずに損をすることがないように】、妊娠・出産・育児にかかわるお金や制度をもれなくまるごとまとめた一冊です。

著者は、二男一女の母としての経験をもとに、『たまごクラブ』のお金特集を30年以上監修してきたファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生。

プレママ＆ママたちが抱える「こんなとき、どうしたらいい？」の疑問に対して、使える制度や助成を、しっかりお答えします。

知っていましたか？ こんなとき、使える制度があります！

『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院）

「産院がとおくて交通費が大変…」

「パパの育休はいつとるのがいい？」

「復職時期によっては、給与がマイナスに？！」

「産後の再就職までのお金、どうしよう」

「子どもの体調不良が多くて有休が足りない……」

昨今、妊娠・出産・育児にかかわる制度や助成は確実に充実してきています。

その一方で、新しい制度が次々と登場し、追加助成が行われているために、制度が複雑化してわかりにくくなっているのも事実。

市区町村独自のサービスも増えていますが、いずれも自分で申請しなければサービスを受けることはできません。

本書では、妊娠・出産・育児にかかわる現行の助成制度をもれなく取り上げつつ、各制度の手続き方法を解説。妊娠がわかったら、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。

この春復職のママ＆パパにも知っておきたいことがたくさん。いまのうちから考えておきたい教育資金についても網羅

『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院）

「パパママ育休プラス」の活用には、パパの育休の取り方に注意が必要！？

育休復帰時期によっては、「給与がマイナスになる」なんていう落とし穴も！？

遠くない将来かかってくる教育資金についても、いまのうちから考えておきたいところ。

……「ああもう、いろいろありすぎて、なにをすればいいかわからない！」となったあなた。

本書なら、チェックリストや「検索キーワード」がついているので、制度の名前がわからなくても、自分にあった制度にたどりつくことができます。

子育てをしながらも上手に働いていけるよう、使える制度を正しく知っておきましょう。

contents （一部抜粋）

『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院）『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』（日東書院）

第1章 妊娠に関わるお金と制度

妊娠がわかったらすることは？／里帰り出産で注意することは？／妊娠中の医療費が心配／妊娠中の働き方を変えられる？

第2章 出産前後に関わるお金と制度

妊娠出産のトラブルで医療費が高額になったら？／妊娠出産のトラブルで4日以上休んでしまったら？／働き方によって申請に違いはある？／退職して産後の復職を考えているときは？／ひとり親家庭の支援って？

第3章 産休・育休、職場復帰に関わるお金と制度

産休育休中の社会保険、国民年金はどうなる？／育休中の家計をサポートする制度って？／時短勤務で給料が下がったら？／パパ育休の制度って？／妊娠出産でかかった医療費は戻せる？産後ママを支援する制度はある？／預け先はどう選ぶ？

第4章 子どもに必要なお金

子どもにはどのくらいお金がかかる？／大学までの教育費の目安は？／教育資金はどう貯める？／子育て支援の地域差は？／きょうだいは何歳差がいい？／

Column

分娩費用はこんなに違う！／妊娠中に引っ越ししたときに気をつけること／不妊治療の助成とは？／出産で赤ちゃんにトラブルがあったら…／出産準備、いくらかかる？／退職したママの確定申告／ママの収入が多い場合／国際結婚の場合／産休育休中の住民税／セルフメディケーション税制って？／知っておきたい大学の卒業延期システム

＜書籍情報＞

『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください！』

著：畠中雅子

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

体裁：A5判 144ページ

ISBN 978-4528025110

発売日：2026年４月7日

発行：株式会社 日東書院本社（辰巳出版グループ）

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