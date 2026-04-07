輸送サービス市場は、世界の国内総生産の7.4%に貢献し、8.5兆ドル規模へと拡大する中でどのように進化しているのか

輸送サービス市場は、世界の国内総生産の7.4%に貢献し、8.5兆ドル規模へと拡大する中でどのように進化しているのか