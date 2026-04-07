大学から始めて日本代表へ！IT企業で働くデュアルキャリアアスリート、セパタクロー三枝千夏が「世界の壁」に挑み続ける理由。広告なしメディア「NEXT STORIES」が独占公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346180/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、セパタクロー日本代表として活躍する三枝千夏（さえぐさ ちなつ）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：IT企業社員と日本代表、二つの顔を持つアスリートの挑戦
足のバレーボールとも呼ばれる「セパタクロー」。早稲田大学入学後にこの競技と出会い、世界の舞台へと駆け上がった三枝選手の軌跡に迫ります。
大学スタートからの異例の抜擢： 競技未経験で大学からセパタクローを始め、わずか2年生で日本代表サポートメンバーに選出された急成長の背景。
デュアルキャリアという生き方： 現在はIT企業で働きながら、クラブチーム「A.S.WAKABA」に所属。仕事と競技を両立し、トサーとして試合を組み立てる多忙な日々。
アジアの壁を越えて： 2018年、2023年のアジア競技大会に出場。セパタクローの本場であるアジアの強豪国と戦い、世界の壁に挑み続ける原動力と誇り。
名古屋で開催されるアジア競技大会に向けて、タイにセパタクロー武者修行に挑む。
記事URL： https://nextstories.jp/chinatsu_saegusa/
■ 「NEXT STORIES」が届ける新しいメディア体験
本メディアは、過度なバナー広告に頼らない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの「本物の物語」に没入できるよう、スマートなページ構成と持続可能なメディア運営を両立させています。
取材協力：A.S.WAKABA ／ Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、セパタクロー日本代表として活躍する三枝千夏（さえぐさ ちなつ）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：IT企業社員と日本代表、二つの顔を持つアスリートの挑戦
足のバレーボールとも呼ばれる「セパタクロー」。早稲田大学入学後にこの競技と出会い、世界の舞台へと駆け上がった三枝選手の軌跡に迫ります。
大学スタートからの異例の抜擢： 競技未経験で大学からセパタクローを始め、わずか2年生で日本代表サポートメンバーに選出された急成長の背景。
デュアルキャリアという生き方： 現在はIT企業で働きながら、クラブチーム「A.S.WAKABA」に所属。仕事と競技を両立し、トサーとして試合を組み立てる多忙な日々。
アジアの壁を越えて： 2018年、2023年のアジア競技大会に出場。セパタクローの本場であるアジアの強豪国と戦い、世界の壁に挑み続ける原動力と誇り。
名古屋で開催されるアジア競技大会に向けて、タイにセパタクロー武者修行に挑む。
記事URL： https://nextstories.jp/chinatsu_saegusa/
■ 「NEXT STORIES」が届ける新しいメディア体験
本メディアは、過度なバナー広告に頼らない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの「本物の物語」に没入できるよう、スマートなページ構成と持続可能なメディア運営を両立させています。
取材協力：A.S.WAKABA ／ Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
プレスリリース詳細へ