講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】にメンタリスト／ビジネス?理コンサルタント 大久保雅士氏の講演会レポート掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346090/images/bodyimage1】
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のメンタリスト／ビジネス?理コンサルタント 大久保雅士氏の講演会レポートを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/archive/report/okubomasashi-rp/
大久保雅士氏の主な経歴(https://www.speakers.jp/speaker/okubo-masashi/)
メンタリスト?本?を決める?会で優勝したプロのメンタリスト。
元 第??命保険株式会社の営業管理職。
メンタリストの技術を仕事に?かし、第??命では配属店舗の全てを社内トップクラスへ導く。
約10年、営業現場で売上強化・?材育成を経験し、32歳で独?。
講演・企業研修の講師となる。元来、「あがり症」で??肯定感も低く、コンプレックスの塊。
仕事で得たスキルとメンタリズムで??が好転。?分のように悩んでいる?を救いたいと、現在、ビジネス?理コンサルタントとして活動している。「?理誘導のプロ」としてさまざまな企業の問題解決に励み、「?の?のつかみ?」を主なテーマとした講演・企業研修を毎年全国100か所以上で?ない、のべ1万?以上を指導、多??で成功者を出し続けている。
著書に『メンタリズム?本?が教える「8秒」で?の?をつかむ技術』（ダイヤモンド社）がある。
講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会レポートでもその一部をご紹介しています。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346090/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社タイム
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のメンタリスト／ビジネス?理コンサルタント 大久保雅士氏の講演会レポートを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/archive/report/okubomasashi-rp/
大久保雅士氏の主な経歴(https://www.speakers.jp/speaker/okubo-masashi/)
メンタリスト?本?を決める?会で優勝したプロのメンタリスト。
元 第??命保険株式会社の営業管理職。
メンタリストの技術を仕事に?かし、第??命では配属店舗の全てを社内トップクラスへ導く。
約10年、営業現場で売上強化・?材育成を経験し、32歳で独?。
講演・企業研修の講師となる。元来、「あがり症」で??肯定感も低く、コンプレックスの塊。
仕事で得たスキルとメンタリズムで??が好転。?分のように悩んでいる?を救いたいと、現在、ビジネス?理コンサルタントとして活動している。「?理誘導のプロ」としてさまざまな企業の問題解決に励み、「?の?のつかみ?」を主なテーマとした講演・企業研修を毎年全国100か所以上で?ない、のべ1万?以上を指導、多??で成功者を出し続けている。
著書に『メンタリズム?本?が教える「8秒」で?の?をつかむ技術』（ダイヤモンド社）がある。
講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会レポートでもその一部をご紹介しています。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
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