blocksky、Soneium上で展開されるWeb3ゲーム「VIEWFI CLASH」の提供開始を発表
NFT×対戦カードゲームで「創る・所有する・戦う」を融合した新たなゲーム体験へ
Blocksky Inc.（本社：東京都、Blocksky）は、同社が推進するWeb3プロジェクト「ViewFi」において、分散型エンターテインメント体験を提供する新作NFTカードゲーム「VIEWFI CLASH」を、Soneium上で正式にリリースしたことをお知らせいたします。
■ VIEWFI CLASHとは
「VIEWFI CLASH」は、NFTとゲームプレイ、そしてユーザー主導のコンテンツ創造を融合させた、次世代型のWeb3対戦カードゲームです。
プレイヤーは単なる参加者ではなく、クリエイター・オーナー・プレイヤーとしてゲーム経済に関与し、新たな価値創出に参加できます。
■ 主な特徴
1. CREATE - 自分だけのカードを創る
ユーザーは独自のアートワークをアップロードし、
8つのクラスと28種類のアビリティを組み合わせてオリジナルカードを生成可能。
・毎日1回の無料カード生成（ランダム）
・自身で価格設定が可能
・売上の最大90%をクリエイターに還元
2. OWN & MINT - NFTとして所有・販売
作成したカードはNFTとしてミントし、マーケットプレイスに出品可能。
・自身のカードを保持しながら販売可能
・他ユーザーが同カードを使用して対戦可能
・デジタル資産として半永久的に保有
3. BATTLE - 戦略的カードバトル
4枚のカードで戦略的なデッキを構築し、バトルアリーナで対戦。
・難易度選択可能
・先攻はジャンケン（Rock-Paper-Scissors）で決定
・ステータス要素：
○HP（体力）
○ATK（攻撃力）
○DEF（防御力）
○SPD（速度）
レアリティが高いほど能力が強化され、最大5つのスキルを持つ「God Tier」カードも登場。
4. NFTマーケットプレイス連動
ゲーム内で生成されたアートはそのままNFTとして公開・販売可能。
・作品展示としての活用
・ViewFiポイントの獲得
・コレクション資産としての蓄積
■ 今後の展開
今後は以下のアップデートを予定しています。
・PvP（プレイヤー同士の対戦機能）
・トーナメント機能
・報酬設計の高度化（トークンエコノミー強化）
・広告×ゲーム連動による新しいマネタイズモデル（ViewFi × W3AP連携）
■ Soneium公式Xのコメント（日本語訳）
Soneium上で構築されるのを楽しみにしていたものの一つ、
@w3ap_org による完全なNFTカードバトルゲームViewFi Clashが、いまライブになりました。
あなたの作品をアップロードし、8つのクラスから選び、ステータスをロールし、アリーナに挑みましょう。カードは本物のNFTで、あなたのウォレットに直接ミントされ、マーケットプレイスで取引可能で、あなたのものです。
? 今すぐプレイ：https://viewfi.live/login?returnTo=%2Fviewfi-clash
クリエイターはすべてのセールから90%を稼ぎます。
Soneium上で買って、戦って、あなたの伝説を築きましょう：
元投稿）
https://x.com/soneium/status/2041062190279782611?s=20
■ Blockskyのビジョン
Blockskyは、「広告・ゲーム・ブロックチェーン」を融合し、ユーザーが価値創出の中心となる新しいデジタル経済圏の構築を目指しています。
Blocksky Inc.（本社：東京都、Blocksky）は、同社が推進するWeb3プロジェクト「ViewFi」において、分散型エンターテインメント体験を提供する新作NFTカードゲーム「VIEWFI CLASH」を、Soneium上で正式にリリースしたことをお知らせいたします。
■ VIEWFI CLASHとは
「VIEWFI CLASH」は、NFTとゲームプレイ、そしてユーザー主導のコンテンツ創造を融合させた、次世代型のWeb3対戦カードゲームです。
プレイヤーは単なる参加者ではなく、クリエイター・オーナー・プレイヤーとしてゲーム経済に関与し、新たな価値創出に参加できます。
■ 主な特徴
1. CREATE - 自分だけのカードを創る
ユーザーは独自のアートワークをアップロードし、
8つのクラスと28種類のアビリティを組み合わせてオリジナルカードを生成可能。
・毎日1回の無料カード生成（ランダム）
・自身で価格設定が可能
・売上の最大90%をクリエイターに還元
2. OWN & MINT - NFTとして所有・販売
作成したカードはNFTとしてミントし、マーケットプレイスに出品可能。
・自身のカードを保持しながら販売可能
・他ユーザーが同カードを使用して対戦可能
・デジタル資産として半永久的に保有
3. BATTLE - 戦略的カードバトル
4枚のカードで戦略的なデッキを構築し、バトルアリーナで対戦。
・難易度選択可能
・先攻はジャンケン（Rock-Paper-Scissors）で決定
・ステータス要素：
○HP（体力）
○ATK（攻撃力）
○DEF（防御力）
○SPD（速度）
レアリティが高いほど能力が強化され、最大5つのスキルを持つ「God Tier」カードも登場。
4. NFTマーケットプレイス連動
ゲーム内で生成されたアートはそのままNFTとして公開・販売可能。
・作品展示としての活用
・ViewFiポイントの獲得
・コレクション資産としての蓄積
■ 今後の展開
今後は以下のアップデートを予定しています。
・PvP（プレイヤー同士の対戦機能）
・トーナメント機能
・報酬設計の高度化（トークンエコノミー強化）
・広告×ゲーム連動による新しいマネタイズモデル（ViewFi × W3AP連携）
■ Soneium公式Xのコメント（日本語訳）
Soneium上で構築されるのを楽しみにしていたものの一つ、
@w3ap_org による完全なNFTカードバトルゲームViewFi Clashが、いまライブになりました。
あなたの作品をアップロードし、8つのクラスから選び、ステータスをロールし、アリーナに挑みましょう。カードは本物のNFTで、あなたのウォレットに直接ミントされ、マーケットプレイスで取引可能で、あなたのものです。
? 今すぐプレイ：https://viewfi.live/login?returnTo=%2Fviewfi-clash
クリエイターはすべてのセールから90%を稼ぎます。
Soneium上で買って、戦って、あなたの伝説を築きましょう：
元投稿）
https://x.com/soneium/status/2041062190279782611?s=20
■ Blockskyのビジョン
Blockskyは、「広告・ゲーム・ブロックチェーン」を融合し、ユーザーが価値創出の中心となる新しいデジタル経済圏の構築を目指しています。