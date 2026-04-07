開催報告］身体も暮らしも整える--富山市で産前産後ワークショップ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（所在地：富山県富山市、代表理事：高橋由紀）は、オダケホーム株式会社（本社：射水市西高木1184）との共同企画として、2026年3月27日（金）、富山市の公式スタジオ「Roots of Life TOYAMA」にて、産前産後の親子を対象としたワークショップ「ヨガ×お金×住まいの整え術」を開催いたしました。5組の親子が参加し、骨盤調整ヨガによる心身の調整と、住宅・家計のライフプランを「未来年表」として可視化するワークを組み合わせた、身体と暮らしの両面を整える2時間となりました。
厚生労働省の調査では、子育て世帯の約6割が生活の苦しさを感じており、特に富山県は全国トップクラスの持ち家率を誇る一方、住居費と教育費の両立が若い親世代の大きな課題となっています。同法人は「身体が整うと、暮らしの選択も整う」という理念のもと、ヨガ指導と専門家によるライフプラン教育を掛け合わせた新しい子育て支援モデルの普及に取り組んでいます。オダケホーム株式会社は、地域の子育て世帯を「住まいの側から支える」パートナーとして、本イベントに全面的にご協力いただきました。
開催概要
イベント名：Roots of Life TOYAMA ワークショップ「ヨガ×お金×住まいの整え術」
日時：2026年3月27日（金）10:00～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階）
参加費：2,800円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346125/images/bodyimage1】
VOICE｜参加者の声
二人目の出産を控えていて、あっという間に予定日に近づいていた。ヨガもセミナーもゆっくり向き合え、整えられる時間となってよかった。（産前ママ・30代）
子どもにお金の事で不自由させたくないので、自分たちの予算でどれだけどこにお金をかけられるかを分解して考えるよい機会だった。（産後ママ・40代）
すでに他社で自宅の建築を進めていて、もっと早くオダケホームさんに出会いたかったです……こちらの設計プランガイド、いただいても良いでしょうか？（産後ママ・30代）
子どもが小学校にあがる前に家を建てたいと思っていて、まだまだ時間があるとのんびり考えていました。今日のワークショップに参加して、必要な段取りがよくわかり、今からでも着々と進めていこうと思うようになりました。とても勉強になりました。ありがとうございます。（産後ママ・30代）
未来年表にまず「こうなったらいいな」という夢から書くというのがとってもよかったです。現実的なことを考えてばかりいると、だんだんワクワクしないプランになっていって、やはりそれでは楽しくなくなってしまうなと感じました。（産後ママ・40代）
前半｜産前産後マタニティヨガ：骨盤を中心に心身を調整
前半は、当法人公認講師の曳田彩加が担当し、産前産後の身体の変化に特化したヨガを実施しました。骨盤を中心に全身のバランスを整えることで、腰痛や肩こりといった産前産後特有の症状を軽減するアプローチを行いました。参加者は呼吸を深めながら、自分自身の身体と向き合う穏やかな時間を過ごしました。
講師：曳田彩加
北陸エリアマネージャー / Roots of Life TOYAMA マネージャー
当法人の北陸エリアマネージャーおよび公式スタジオ「Roots of Life TOYAMA」のマネージャーを務める。産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、北陸エリアにおける企業主導型両親学級の運営・講師を広く担当している。
厚生労働省の調査では、子育て世帯の約6割が生活の苦しさを感じており、特に富山県は全国トップクラスの持ち家率を誇る一方、住居費と教育費の両立が若い親世代の大きな課題となっています。同法人は「身体が整うと、暮らしの選択も整う」という理念のもと、ヨガ指導と専門家によるライフプラン教育を掛け合わせた新しい子育て支援モデルの普及に取り組んでいます。オダケホーム株式会社は、地域の子育て世帯を「住まいの側から支える」パートナーとして、本イベントに全面的にご協力いただきました。
開催概要
イベント名：Roots of Life TOYAMA ワークショップ「ヨガ×お金×住まいの整え術」
日時：2026年3月27日（金）10:00～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階）
参加費：2,800円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346125/images/bodyimage1】
VOICE｜参加者の声
二人目の出産を控えていて、あっという間に予定日に近づいていた。ヨガもセミナーもゆっくり向き合え、整えられる時間となってよかった。（産前ママ・30代）
子どもにお金の事で不自由させたくないので、自分たちの予算でどれだけどこにお金をかけられるかを分解して考えるよい機会だった。（産後ママ・40代）
すでに他社で自宅の建築を進めていて、もっと早くオダケホームさんに出会いたかったです……こちらの設計プランガイド、いただいても良いでしょうか？（産後ママ・30代）
子どもが小学校にあがる前に家を建てたいと思っていて、まだまだ時間があるとのんびり考えていました。今日のワークショップに参加して、必要な段取りがよくわかり、今からでも着々と進めていこうと思うようになりました。とても勉強になりました。ありがとうございます。（産後ママ・30代）
未来年表にまず「こうなったらいいな」という夢から書くというのがとってもよかったです。現実的なことを考えてばかりいると、だんだんワクワクしないプランになっていって、やはりそれでは楽しくなくなってしまうなと感じました。（産後ママ・40代）
前半｜産前産後マタニティヨガ：骨盤を中心に心身を調整
前半は、当法人公認講師の曳田彩加が担当し、産前産後の身体の変化に特化したヨガを実施しました。骨盤を中心に全身のバランスを整えることで、腰痛や肩こりといった産前産後特有の症状を軽減するアプローチを行いました。参加者は呼吸を深めながら、自分自身の身体と向き合う穏やかな時間を過ごしました。
講師：曳田彩加
北陸エリアマネージャー / Roots of Life TOYAMA マネージャー
当法人の北陸エリアマネージャーおよび公式スタジオ「Roots of Life TOYAMA」のマネージャーを務める。産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、北陸エリアにおける企業主導型両親学級の運営・講師を広く担当している。